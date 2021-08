Benzema predĺžil s Realom Madrid zmluvu do roku 2023

Madrid 20. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Karim Benzema predĺžil zmluvu so španielskym Realom Madrid až do leta 2023. Vedenie "bieleho baletu" o tom v piatok informovalo na klubovom webe.



Hoci sa v súvislosti s Realom neustále skloňujú snahy priviesť hviezdnych útočníkov Kyliana Mbappeho a Erlinga Haalanda, Madridčania si ešte o ďalší rok poistili aj 33-ročného Francúza. Ten klubu odvádza skvelé služby už od roku 2009, keď do neho prišiel z Olympique Lyon. Tréner Carlo Ancelotti sa môže na jeho streleckú potenciu spoľahnúť, kanonier ju potvrdil aj dvoma zásahmi v úvodnom kole rozbiehajúcej sa sezóny La Ligy do siete Alavesu pri triumfe 4:1. Informovala agentúra DPA.



Francúzky reprezentant odohral za Real 560 zápasov, dal v nich 281 gólov a získal s ním 19 trofejí (4x LM, 4x MS klubov FIFA, 3x európsky Superpohár, 3x La Liga, 2x Copa del Rey, 3x španielsky Superpohár) . "Môj príbeh v najlepšom klube na svete pokračuje. Je to pre mňa obrovská česť, verili ste mi toľko rokov," povedal Benzema v prenose prenášanom klubovou televíziou.