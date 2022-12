Benzema ukáže vo zvyšku sezóny svoje kvality, tvrdí Ancelotti

Madrid 29. decembra (TASR) - Podľa trénera futbalistov Realu Madrid Carla Ancelottiho potvrdí Karim Benzema v zostávajúcom zvyšku sezóny svoje kvality. V doterajšom priebehu ročníka ho trápili zdravotné problémy, pre ktoré neštartoval ani na MS v Katare. Francúzsky útočník odohral súťažný zápas naposledy 2. novembra v Lige majstrov proti Celticu Glasgow, do zostavy Realu by sa mal vrátiť v piatkovom stretnutí španielskej La Ligy proti Valladolidu.



"Máme späť Benzemu a to je dobre. Trénoval s tímom a nastúpil v dvoch prípravných zápasoch. Darilo sa mu a hral s obrovským nadšením. Vie, že z jeho pohľadu nebola prvá časť sezóny dobrá a tak chce v zostávajúcom priebehu ročníka ukázať, čo v ňom je. Som presvedčený, že v ďalšom úseku sezóny ukáže všetky svoje kvality," uviedol Ancelotti na tlačovej konferencii.



Benzema získal v októbri Zlatú loptu magazínu France Football po tom, ako strelil 44 gólov v 46 zápasoch. V ročníku 2021/2022 pomohol Realu k triumfu v španielskej lige aj v Lige majstrov. V zostávajúcom priebehu ročníka 2022/2023 bude "biely balet" pôsobiť nielen v domácej La Lige a Lige majstrov, ale čakajú ho aj súboje v Kráľovskom pohári a Superpohár. "Kalendár bude náročný. Viem zaručiť len toľko, že do marca nás nečakajú žiadne voľné dni. Vrátili sa nám hráči po zraneniach, ale k tvorbe zápasovej súpisky pristúpime citlivo. V nasledujúcich zápasoch bude dôležité rozdeliť sily a dopriať oddych hráčom, ktorí ho budú potrebovať," poznamenal Ancelotti.