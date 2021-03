Benzema zariadil triumf Realu, Zidane: Karim patrí do reprezentácie

Madrid 21. marca (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Zinedine Zidane po víťazstve 3:1 na pôde Celty Vigu velebil Karima Benzemu. Francúzsky útočník prispel k triumfu dvoma gólmi i asistenciou a Real natiahol šnúru bez prehry v španielskej La Lige na osem zápasov. V neúplnej tabuľke je druhý o tri body za Atleticom Madrid, ktoré má k dobru nedeľňajší domáci duel s Deportivom Alaves.



"Biely balet" proti Celte vyrukoval s vysokým napádaním a domáci mali od začiatku veľké problémy s rozohrávkou. V 20. minúte našiel Toni Kroos v šestnástke Benzemu, ktorý obstrelil Ivana Villara. Po polhodine hry Kroos obral o loptu Renata Tapiu, posunul ju Benzemovi a skúsený kanonier pohodlne zvýšil na 2:0. Celte sa síce na konci prvého polčasu podarilo znížiť zásluhou Santiho Minu, no posledné slovo mal v úplnom závere zápasu striedajúci Marco Asensio, ktorý zužitkoval center Benzemu.



"Karim opäť potvrdil, že je rozdielový hráč. Má skvelé ťahy, dokáže strieľať dôležité góly Pozerať sa na jeho hru je zážitok. Nerozumiem tomu, prečo taký výborný futbalista nie je súčasťou francúzskej reprezentácie. Svojimi výkonmi do nej určite patrí," zdôraznil Zidane. Kouč francúzskej reprezentácie Didier Deschamps v roku 2015 vyradil Benzemu z tímu po prevalení aféry spojenej s vydieraním krajana Mathieua Valbuenu.



V drese Realu to Benzemovi sype. V uplynulých desiatich súťažných zápasoch si pripísal na konto desať presných zásahov. "Karim dokáže pracovať pre tím, čo potvrdil aj v zápase proti Celte. Mám veľkú radosť, že sa darí jemu i celému mužstvu. Máme za sebou vydarené zápasy v domácej súťaži i Lige majstrov, kondične sme na tom veľmi dobre. Čaká nás však ešte veľa náročných duelov, bič plieska vždy na konci," dodal kouč úradujúceho španielskeho šampióna.



Celta v tejto sezóne na domácom štadióne Balaidos nezískala proti tímom z veľkej trojky ani bod, vlani na jeseň podľahla Barcelone i Atleticu Madrid. V druhom polčase súboja s Realom si vypracovala viaceré sľubné šance, strelu Iaga Aspasa však vyrazil Thibaut Courtois a priamy kop ikony galícijského tímu v 83. minúte zastavila žrď. "Mrzí ma, že sme spackali úvodnú tridsaťminútovku. V ďalšom priebehu zápasu sme boli Realu vyrovnaným súperom a trápili sme ho až do záverečných sekúnd. Výsledok 1:3 je pre nás krutý, draho sme zaplatili sa chyby," uviedol pre denník Marca kormidelník Celty Eduardo Coudet.