Benzemu vyhlásili za francúzskeho hráča roka

Paríž 15. januára (TASR) - Karim Benzema získal ocenenie pre najlepšieho futbalistu Francúzska za uplynulý rok podľa magazínu France Football.



Útočník Realu Madrid sa vrátil do národného tímu po vyše piatich rokoch. Tréner Didier Deschamps vyradil Benzemu z tímu v októbri 2015 po prevalení aféry spojenej s vydieraním krajana Mathieua Valbuenu. Skúsený kanonier neštartoval na EURO 2016 a nebol ani na svetovom šampionáte v Rusku v roku 2018, na ktorom Francúzi získali titul. Minulý rok si kvalitnými výkonmi v drese Realu vypýtal pozvánku na EURO 2020.



"Prešlo takmer šesť rokov, čo som naposledy hral a musel som sa trochu adaptovať. No netrvalo to dlho," povedal tridsaťštyriročný kanonier pre France Football.



V ankete triumfoval pred dvoma predchádzajúcimi víťazmi Kyianom Mbappem a N'Golom Kantem. Od návratu do reprezentácie strelil Benzema už deväť gólov. V prebiehajúcej sezóne zaznamenal v 26 zápasoch za Real 23 gólov a deväť asistencií. Informovala agentúra AFP.