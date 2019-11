Berdych sa v Londýne rozlúčil s kariérou

Praha 16. novembra (TASR) - Český tenista Tomáš Berdych v sobotu ukončil profesionálnu hráčsku kariéru. Oficiálnu rozlúčku absolvoval v Londýne v čase konania semifinálových zápasov turnaja majstrov a v prítomnosti najlepších hráčov súčasnosti Novaka Djokoviča, Rogera Federera i Rafaela Nadala.



Tridsaťštyriročný Berdych má dlhodobé problémy s bedrovým kĺbom, ukončenie hráčskej činnosti avizoval už v priebehu tohtoročného US Open, na ktorom odohral aj svoj posledný súťažný zápas v 1. kole. "Nemôžem podávať, nemôžem sa ani poriadne hýbať. To je pri tenise dosť blbé," citoval českého tenistu portál iDnes.cz.



Berdych triumfoval počas kariéry na 13 turnajoch ATP vo dvojhre. Na grandslamovom podujatí sa dostal najďalej v roku 2010, keď vo finále Wimledonu nestačil na Španiela Rafaela Nadala. Na ďalších troch Grand Slamoch sa dostal do semifinále. V rebríčku ATP sa dostal najvyššie na 4. miesto.



"Je to pre mňa špeciálny moment. Londýn je moje obľúbené miesto, som rád, že sa môže lúčiť práve tu. Z dlhej kariéry je ťažké vybrať jeden moment. Boli to roky plné skvelých skúseností, hral som finále Wimbledonu, odohral som veľa bitiek s víťazným ale i zlým koncom. Teraz je plán nemať žiadny plán. Za všetky tie roky som bol poriadne zaneprázdnený, myslím, že si zaslúžim odpočinúť si. Ale poobzerám sa a uvidíme, aké budú príležitosti," citoval ho iDnes.cz.