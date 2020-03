Bereš: Aj športovec musí byť rozumný, aby nebol v rizikovej skupine

Bratislava 28. marca (TASR) - Príprava profesionálneho športovca pozostáva nielen zo športového tréningu, ale aj z nevyhnutnej regenerácie a rehabilitácie, či psychologickej prípravy. A práve regenerácia a mentálna príprava v týchto dňoch zamestnáva väčšinu z nich. Je rozdiel medzi prípravou športovca, ktorý ešte čaká na reštart sezóny, od prípravy športovca, ktorému pandémia nového koronavírusu sezónu predčasne ukončila. Každý jeden by však mal podľa kondičného trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Róberta Bereša dodržiavať zdravotné opatrenia a pracovať na budovaní imunity.



Bereš v rozhovore pre TASR zdôraznil, že každý športovec v súčasnej situácii stratí výkonnosť, no je rozdiel medzi individuálnym odvetvím a tímovým: "Individualista môže udržiavať svoju výkonnosť napr. na trenažéri (beh, bicykel), ale ak to porovnáme s futbalistami, alebo hokejistami, ktorí potrebujú aj individuálnu hernú činnosť, tréning na herný systém, či hernú kombináciu, je to jednoduchšie. Napríklad bežec si na trenažéri môže nasimulovať rýchlosť, tempo, intenzitu atď. Ale futbalista si futbalové ihrisko nasimulovať nevie, rovnako ako hokejista ľadovú plochu. Vie udržať len funkčnú kapacitu, či objem, ale herné parametre nenatrénuje. Na druhej strane, ani tréning na trenažéri nie je úplne ideálny, aj tu stráca športovec niečo zo špeciálnej výkonnosti. Ak by sme porovnávali športovcov v rámci rovnakých športov, tak bežec trénujúci v domácich podmienkach na trenažéri stratí menej na výkonnosti, oproti štandardne trénujúcemu bežcovi, ako hráči futbalového, či hokejového tímu, ktorí trénujú v obmedzených podmienkach, oproti futbalistom a hokejistom v ideálnom tréningovom a zápasovom zaťažení."



Nie každý kolektívny šport už má po sezóne, NHL stále čaká na rozhodnutie. Súťaž v zámorí pozastavili do odvolania, európske hokejové ligy už predčasne ukončili. V tomto prípade je tréningový režim hráčov rozdielny. "Hráči v NHL majú ešte víziu, že dohrajú sezónu, hráči v Tipsport Lige už nie. Na Slovensku sa štandardne hrá základná časť do konca marca, tie najlepšie tímy hrajú aj celý apríl. Medzi posledným tréningom v tejto sezóne a prvým na ľade v ďalšej sezóne je veľmi veľká medzera. Športovec si po sezóne spestrí tréningy posilňovňou, či trenažérom, čiže si umelo predĺži sezónu. Potom ide na dovolenku a po nej si už nastaví prípravu na novú sezónu. Hráči v NHL, ktorí nevedia, kedy a čí vôbec začnú, tí by sa mali udržiavať vo vyššej dynamike tréningu. Mali by mať stanovený tréningový mikrocyklus. Jeden deň by mali robiť kardiotréning, ďalší rýchlostné parametre, kapacitu, silové cvičenia, či kompenzačné cvičenia. Strácajú síce špeciálne hokejové zručnosti, keďže nemôžu byť na ľade, ale tie podmienky sú pre všetkých hráčov rovnaké. Čiže žiadny jednotlivec nebude ukrátený od ostatných," vysvetlil Bereš, ktorý pripravil tréningový cyklus aj pre brankára Bostonu Bruins Jaroslava Haláka: "Pripravil som mu domáci tréningový plán na dva týždne, on musí trénovať, pretože sezónu možno ešte dohrá. Ale na ľad nemôže ísť teraz ani on."



Dôležitá je však aj mentálna príprava. Správne psychické nastavenie športovca prispieva veľkou mierou k jeho dobrým výkonom. Teraz však, v ťažkých časoch musia myslieť aj na iné okolnosti. Preto je podľa Bereša dôležité, aby mysleli pozitívne: "Tu je viacero momentov, pretože okrem poklesu výkonnosti, športovci utrpia, aj po stránke materiálneho zabezpečenia, či finančného ohodnotenia. Športovec sa tomu musí podriadiť a svoju psychiku musí pretaviť do reality, nakoľko v prvom rade ide o zdravie. Neznamená to, že niečo nedokázal, že sa rúti svet. Musí sa naopak perspektívne pripravovať na méty, ktoré má pred sebou. Ja viem, že to nie je jednoduché, ale týmto okolnostiam sa musíme podriadiť všetci."



Imunitný systém ovplyvňujú rôzne faktory, vrátane fyzickej aktivity. Rekreačný šport, alebo primerané krátkodobé telesné cvičenia pri menšej spotrebe kyslíka majú na imunitný systém stimulačné účinky. Avšak dlhotrvajúci a intenzívny tréning, ktorý je súčasťou vrcholového alebo výkonnostného športu, môže bez nedostatočnej regenerácie oslabiť imunitu a spôsobiť zníženú obranyschopnosť jedinca. "Musíme si uvedomiť, že športovci majú svoj svet, ale tým že intenzívne trénujú, oslabujú organizmus. Majú v podvedomí, že musia plniť limity a preto sú rizikoví. Opatrenia na ochranu zdravia musia brať zodpovedne. Ich imunita môže byť v určitých fázach sezóny slabšia. A preto hlavne športovci, ktorí sú po sezóne, si musia uvedomiť, že teraz už nemusia tlačiť na pílu. Mali by sa naopak zamerať na dobrú regeneráciu a posilnenie imunity. A tú budujú len vtedy, keď je v nižšom zaťažení. Športovec sa preto musí správať veľmi rozumne, aby nebol tiež v rizikovej skupine. Vidíme teraz vo svete, ako stúpa počet nakazených športovcov," upozornil Bereš.



Celosvetovo bolo k sobotnému poludniu v 199 krajinách/územiach potvrdených viac ako 600.000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 28.000 osôb. Ochorenie, ktoré teraz sužuje svet, bude mať určite vplyv aj na výkony v nasledujúcich mesiacoch. Ako Bereš pre TASR poznamenal, je možné, že na OH v Tokiu 2021 nebudú štatistiky svetových rekordov bohatšie: "Sú športy, ktoré sa časujú aj na ročné cykly, príprava je rozdelená na rôzne fázy, na druhej strane sú aj športy, kde toto špecifikum nie je. Ja si však myslím, že špičkových výkonov na OH bude vplyvom týchto okolnosti menej. Riziko je aj to, že tým, že mnohí zmenia tréningové cykly, budú skákať z vytrvalosti do rýchlosti a naopak, budú to umelo naháňať a preto môže pribudnúť aj viacej zranení športovcov. Ale takúto pandémiu šport v našich časoch ešte nezažil, takže nevieme, čo sa stane. Môže sa stať, že niekomu pauza prospeje, pretože inak by si ju nemohol dovoliť a jeho výkony budú ešte lepšie. Ak sa OH posunú o rok, môže sa stať, že niektorých športovcov, ktorí mali mať na tohtoročných OH výkonnostný vrchol, už o rok neuvidíme. V každom prípade sa však môžeme tešiť, na to, čo nám hry ukážu a aké budú reálne výsledky po pandémii. Ale ako to naozaj bude, to si nikto netrúfne predpovedať."