Bergamo zvíťazilo v 22. kole Serie A nad Laziom 2:0

Serie A - 22. kolo:



Lazio Rím - Atalanta Bergamo 0:2 (0:1)



Góly: 23. Zappacosta, 65. Hojlund







US Lecce - AS Rím 1:1 (1:1)



Góly: 7. Ibanez (vlastný) - 17. Dybala (z 11 m)







FC Empoli - Spezia Calcio 2:2 (0:2)



Góly: 71. Cambiaghi 90. + 4 Vignato - 25. a 31. Verde, ČK: 21. Parisi - 49. Esposito (po 2 ŽK)





Rím 12. februára (TASR) - Futbalisti Atalanty Bergamo zvíťazili v zápase 22. kola talianskej Serie A na pôde Lazia Rím 2:0. Hostia sa po triumfe dostali na 3. miesto tabuľky so ziskom 41 bodov, Lazio je šieste.Empoli remizovalo so Speziou Calcio 2:2. Hostia mali v priebehu prvého polčasu navrch, Empoli hralo od 21. minúty bez obrancu Fabiana Parisiho, ktorý dostal červenú kartu po hre rukou.Druhý polčas tak Spezia začala so skóre 2:0 a výhodou o jedného hráča, to sa však zmenilo po vylúčení stredopoliara Salvatoreho Esposita. Domáci ožili a po presných zásahoch Nicola Cambiaghiho a Emanuela Vignata napokon vyrovnali na 2:2.AS Rím si z Lecce odniesol len bod. Zverenci trénera Joseho Mourinha vstúpili do zápasu nešťastne, už v 7. minúte zápasu si dal vlastný gól brazílsky obranca Roger Ibanez. Hostia sa proti štrnástemu tímu tabuľky nedokázali výraznejšie presadiť, na konečných 1:1 upravil v 17. minúte Argentínčan Paulo Dybala z pokutového kopu.