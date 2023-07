Bergeron Bostonu v budúcej sezóne nepomôže, ukončil kariéru

Boston 25. júla (TASR) – Kanadský hokejista Patrice Bergeron ukončil kariéru. Kapitán Bostonu Bruins to oznámil v utorok na klubovej stránke. V jeho drese odohral devätnásť sezón a bol súčasť tímu, ktorý Slovák Zdeno Chára priviedol v roku 2011 k zisku Stanley Cupu. Ukončenie kariéry oznámil deň po svojich 38. narodeninách.



"Uplynulých 20 rokov som mohol každý deň žiť svoj sen. Mal som tú česť hrať v drese Bruins pred najlepšími fanúšikmi na svete a reprezentovať svoju krajinu na najvyššej medzinárodnej úrovni. Dal som hokeju všetko, čo som fyzicky a emocionálne mal, a hokej mi vrátil viac, než som si kedy dokázal predstaviť," uviedol pri rozlúčke s profesionálnym hokejom Bergeron, ktorý je člen Triple Gold Clubu, keďže s Kanadou získal zlato na ZOH 2010 a 2014 i na MS 2004.



Okrem sezóny 2010/11 absolvoval s "medveďmi" finále play off NHL aj v ročníkoch 2012/13 a 2018/19. Šesťkrát v kariére získal Trofej Franka J. Selkeho pre najlepšie brániaceho útočníka v NHL, čo je najviac spomedzi všetkých hráčov (2012, 2014, 2015, 2017, 2022, 2023). V roku 2011 získal okrem Stanleyho pohára aj Mark Messier Leadership Award, King Clancy Trophy a NHL Foundation Award.



"S plnou vážnosťou a vďakou dnes oznamujem ukončenie kariéry profesionálneho hokejistu. Je náročné to písať, zároveň však viem, aké šťastie je mať takúto kariéru a opustiť tento šport po svojom. K tomuto rozhodnutiu som neprišiel ľahko. Počúval som svoje telo, rozprával som sa so svojou rodinou a cítim, že toto je správny čas skončiť," uviedol Bergeron vo vyhlásení.



Bergeron hral v NHL len za Boston, ktorý ho draftoval v roku 2003 zo 45. miesta. V základnej časti profiligy si pripísal v 1294 dueloch 1040 bodov za 427 gólov a 613 asistencií, v play off pridal 170 zápasov a zaznamenal v nich 128 bodov (50+78). V ZČ tak zaznamenal tretí najvyšší počet duelov v histórii klubu, v play off je v tejto štatistike druhý za Rayom Bourqueom. Tretie miesto mu patrí aj v počte gólov za tím, v štatistike asistencií je štvrtý. Kapitánsku pásku nosil od Chárovho odchodu v roku 2021. Na zisku Stanleyho pohára, ktorý bol pre Boston prvý po 39 rokoch, sa podieľal šiestimi gólmi a 14 asistenciami. Dvakrát skóroval aj v rozhodujúcom siedmom finálovom zápase proti Vancouveru Canucks (4:0), prvý jeho gól mal prívlastok víťazný. V roku 2013 absolvoval šiesty finálový zápas so zlomeným rebrom a prepichnutými pľúcami.



Boston zaknihoval v predošlej sezóne historický rekord za najviac víťazstiev a bodov v základnej časti, hneď vo štvrťfinále Východnej konferencie však vypadol s Floridou (3:4 na zápasy). Zo záverečného duelu základnej časti na ľade Montrealu (5:4) vyviazol s posunutou medzistavcovou platničkou a vynechal tak prvé štyri zápasy play off.



"V spojitosti s dnešným ukončením kariéry nemám žiadne výčitky. Cítim len vďačnosť za žitie svojho sna a nadšenie z toho, čo ma čaká s mojou rodinou. Vždy som odovzdal všetko, cítim pokoru a poctu k reprezentácii tohto skvelého mesta a fanúšikov," dodal Bergeron na webstránke Bostonu.