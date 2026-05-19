Berglund sa stal prvým Nórom s čistým hetrikom na MS po 77 rokoch
Autor TASR
Fribourg 19. mája (TASR) - Útočník Jacob Berglund sa stal prvým nórskym hokejistom po 77 rokoch, ktorý strelil na MS tzv. čistý hetrik. Výnimočný počin sa mu podaril v zápase proti Slovinsku (4:0), v ktorom strelil tri góly počas druhej tretiny.
Berglund je prvý Nór od MS v roku 1949, ktorý strelil na MS tri góly po sebe. Pred ním sa to podarilo Björnovi Gulbrandsenovi, ktorý nimi prispel k vysokému víťazstvu nad Belgickom 14:1.
Berglund je 14. Nór, ktorý strelil hetrik na MS. Za uplynulých 20 rokov odohrali trojgólový zápas na MS aj Anders Bastiansen, Marius Holtet, Patrick Thoresen, Christian Bull, Matthias Trettenes a Stian Solberg.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
