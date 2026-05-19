Utorok 19. máj 2026
Berglund sa stal prvým Nórom s čistým hetrikom na MS po 77 rokoch

Hokejisti Nórska Jacob Berglund (vpravo), Stian Solberg a Andreas Martinsen (uprostred) sa radujú z Berglundového gólu počas zápasu základnej B-skupiny Nórsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Fribourg 19. mája (TASR) - Útočník Jacob Berglund sa stal prvým nórskym hokejistom po 77 rokoch, ktorý strelil na MS tzv. čistý hetrik. Výnimočný počin sa mu podaril v zápase proti Slovinsku (4:0), v ktorom strelil tri góly počas druhej tretiny.

Berglund je prvý Nór od MS v roku 1949, ktorý strelil na MS tri góly po sebe. Pred ním sa to podarilo Björnovi Gulbrandsenovi, ktorý nimi prispel k vysokému víťazstvu nad Belgickom 14:1.

Berglund je 14. Nór, ktorý strelil hetrik na MS. Za uplynulých 20 rokov odohrali trojgólový zápas na MS aj Anders Bastiansen, Marius Holtet, Patrick Thoresen, Christian Bull, Matthias Trettenes a Stian Solberg.



/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
