Bergwijn nechce mať s Koemanom nič spoločné: Pošpinil ma v médiách

Amsterdam 6. septembra (TASR) - Holandský futbalista Steven Bergwijn nechce mať viac nič spoločné so súčasným trénerom reprezentácie Ronaldom Koemanom. Ten pred ním zabuchol dvere do národného tímu po hráčovom prestupe z Ajaxu Amsterdam do Saudskej Arábie.



Dvadsaťšesťročný útočník zamieril za 21 miliónov eur z Ajaxu Amsterdam, ktorého bol kapitán, do Al-Ittihadu. "Nešiel tam, aby napredoval po športovej stránke. Pre mňa to znamená, že s ním v reprezentácii nepočítam," vyhlásil Koeman. Bergwijn si zahral na ME 2024 v Nemecku, kde Holanďania vypadli v semifinále. V národnom tíme pôsobil od roku 2018.



"Skončil som s niekým, kto ma takto zámerne špinavo vykreslil v médiách," povedal Bergwijn v piatok pre holandský denník De Telegraaf. "Takto sa nezaobchádza so svojimi hráčmi. Reprezentačný tréner veľmi dobre vie, že konkurencia v Saudskej Arábii je na skvelej úrovni. Alebo takýto krok smiete urobiť, až keď máte 32 rokov," pýtal sa Bergwijn.