Berhalter po fiasku na Copa America skončil na lavičke USA

New York 11. júla (TASR) - Gregg Berhalter po nevydarenom účinkovaní na Copa America skončil na lavičke futbalovej reprezentácie USA. Američania sa pod jeho vedením neprebojovali zo skupinovej fázy do štvrťfinále kontinentálneho šampionátu, pripomenula agentúra DPA.



Napriek úvodnému triumfu nad Bolíviou nedokázali v ďalších zápasoch získať ďalší bod, stopku im vystavili prehry s Panamou a Uruguajom. Na MS 2022 v Katare priviedol Berhalter americký tím do osemfinále, kde vypadol po prehre s Holandskom.



"Chcem poďakovať Greggovi za jeho tvrdú prácu a oddanosť pre náš národný tím. Teraz nás čaká tvrdá práca nájsť správnu osobu, ktorá nás dovedie do novej éry úspechov," povedala prezidentka US Soccer Cindy Parlowová Coneová.