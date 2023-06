Berhalter údajne súhlasil s návratom na post reprezentačného kouča USA

New York 16. júna (TASR) - Americký futbalový tréner Gregg Berhalter súhlasil s návratom na lavičku reprezentácie USA. Podľa agentúry AP by mal trénovať tím do majstrovstiev sveta 2026.



Americká futbalová federácia (USSF) ho vymenuje do funkcie pravdepodobne v piatok. Štyridsaťdeväťročný kormidelník prevzal tím v decembri 2018. Američanov doviedol k 37 víťazstvám, 11 prehrám a 12 remízam. Berhalter pred necelými šiestimi mesiacmi rokoval o novej zmluve so športovým riaditeľom USSF Earniem Stewartom. Rodičia amerického stredopoliara Gia Reynu kontaktovali federáciu v súvislosti s obvinením týkajúcim sa domáceho násilia, ktorého sa mal Berhalter dopustiť v roku 1992. Štyridsaťdeväťročný tréner sa priznal, že kopol svoju manželku do nohy. USSF si na vyšetrovanie najala právny tím Alston and Bird, ktorý v správe zverejnenej 13. marca uviedol, že "neexistuje žiadny dôvod, pre ktorý, by zamestnanie pána Berhaltera predstavovalo pre organizáciu právne riziko," citovala zo správy agentúra AP.