Berky určil záverečnú nomináciu na EURO, je v nej 9 legionárov

program SR na EURO 2022 v Holandsku:



21.1.: Rusko – Slovensko /17.30 Amsterdam (Ziggo Dome)/

25.1.: Poľsko – Slovensko /20.30 Amsterdam (Ziggo Dome)/

29.1.: Chorvátsko – Slovensko /14.30 Groningen (MartiniPlaza)/



nominácia futsalistov SR na EURO 2022:



brankári: Marek Karpiak (SK Slavia Praha), Richard Oberman (Podpor Pohyb Košice), Marek Kušnír (MIMEL Lučenec)

hráči do poľa: Tomáš Drahovský (Futbol Sala Garcia), Gabriel Rick, Peter Kozár, Martin Zdráhal (všetci SK Interobal Plzeň), Martin Doša (FK Chrudim), Matúš Ševčík (SK Slavia Praha), Vojtech Turek (ASD Bernalda), Patrik Zaťovič (Piast Gliwice), Dominik Ostrák, Martin Směřička, Peter Serbin, Daniel Čeřovský, Anton Brunovský (všetci MIMEL Lučenec)

Piešťany 17. januára (TASR) - Záverečná nominácia Slovenska na futsalové EURO 2022 v Holandsku obsahuje mená troch brankárov a trinástich hráčov do poľa. Reprezentačný tréner SR Marián Berky oznámil zloženie finálnej šestnástky médiám v pondelok na tlačovej konferencii v Piešťanoch, v posledný deň prípravného kempu pred utorkovým odletom na kontinentálny šampionát.V záverečnej príprave bolo 21 hráčov, realizačný tím sa napokon rozhodol vynechať kvinteto Filip Vaktor (Slavia Praha), Kristián Medoň (Red Devils Chojnice), Róbert Greško, Filip Márton (obaja MIMEL Lučenec) a Marek Belaník (MIBA Banská Bystrica). Tréneri sa rozhodli neriskovať a do Amsterdamu a Groningenu vzali troch brankárov. Niektorí ďalší účastníci nominovali len po dvoch brankárov, aby získali o jedného hráča do poľa viac, v súčasnej pandemickej situácii by sa im to však mohlo vypomstiť.V konečnej nominácii figuruje 9 legionárov. Okrem lídra tímu Tomáša Drahovského, hrajúceho v španielskom Futbol Sala Garcia, je v nej 6 hráčov hrajúcich v Česku. Plzenskí Gabriel Rick, Peter Kozár, Martin Zdráhal, resp. Martin Doša z Chrudimi a duo pražskej Slavie Marek Karpiak - Matúš Ševčík patria ku kostre národného tímu spolu s Vojtechom Turekom z talianskeho ASD Bernalda a Patrikom Zaťovičom z Piastu Gliwice. Zo slovenskej extraligy je v tíme šesť hráčov majstrovského Lučenca (brankár Marek Kušnír a hráči Dominik Ostrák, Martin Směřička, Peter Serbin, Daniel Čeřovský, Anton Brunovský), ako aj brankár Richard Oberman z Košíc." povedal na tlačovej konferencii tréner Berky.Slovákov čaká historická premiéra na finálovom turnaji ME, v základnej skupine sa postupne stretnú s Ruskom, Poľskom a Chorvátskom. V rámci prvej fázy prípravy si v decembrovom termíne pripísali na svoje konto tri cenné výhry na turnaji 4Nations doma proti Bosne a Hercegovine (5:4), Rakúsku (5:0), resp. veľmi cenné víťazstvo dosiahli v Brne proti Česku (3:1). "," dodal tréner SR.Za kabínu dostali pred kamerami priestor kapitán tímu Peter Kozár a hviezda a jeden z najlepších strelcov španielskej ligy Tomáš Drahovský. "," povedal Drahovský.," doplnil kapitán Kozár.