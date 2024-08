Nemecko chce organizovať olympijské hry spoločne s Hamburgom

Berlín 15. augusta (TASR) - Nemecko premýšľa nad možnosťou organizovať olympijské hry v roku 2040. Hostiť by ich mohli spoločne Berlín s Hamburgom. Získať štatút olympijského mesta sa snažili už pre rok 2024. Vo vnútroštátnom hlasovaní dostal prednosť Hamburg, no následne oficiálnu kandidatúru stiahol pre vysoké náklady a po nepriaznivom výsledku referenda.



"Hry by sa konali v najväčších mestách Východného i Západného Nemecka. Päťdesiat rokov po znovuzjednotení Nemecka by hry boli úžasným signálom, že rastieme spolu," vyhlásila vo štvrtok podľa DPA berlínska senátorka Iris Spangerová, ktorá nevylúčila, že projekt nemeckej olympiády napokon môže zahŕňať aj iné mestá.