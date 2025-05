Berlín predložil kandidatúru na usporiadanie OH

Berlín 27. mája (TASR) - Berlín oficiálne predložil kandidatúru na usporiadanie OH. Hlavné mesto Nemecka by hostilo olympiádu pri príležitosti 100. výročia od v roku 1936 hier na tom istom Olympijskom štadióne. Berlín chce usporiadať OH a PH v rokoch 2036, 2040 alebo 2044.



Berlínska politička a členka nemeckej Spolkovej rady Iris Sprangerová predstavila plány o renovácii existujúcich športovísk. Plážový volejbal by sa hral pri Brandenburskej bráne, vodné športy by sa konali v lokalite Grünau na brehu rieky, rovnako ako v roku 1936. Mnohí obyvatelia Berlína sú však proti myšlienke usporiadania OH. Predošlé kandidatúry Mníchova na usporiadanie ZOH v roku 2022 a nádeje Hamburgu na OH 2024 zmarili referendá.



Nasledujúce letné olympijské hry bude hostiť v roku 2028 americké Los Angeles, po ňom nasleduje o štyri roky neskôr austrálske Brisbane. Najbližší voľný termín je tak rok 2036.