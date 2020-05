Berlusconiho tím Monza 1912 postúpil do Serie B

Rím 8. mája (TASR) - Taliansky futbalový klub Monza 1912 postúpil do Serie B. Ligové orgány o tom rozhodli za zeleným stolom, pretože Seriu C predčasne ukončili pre pandémiu koronavírusu.



Klub z Monzy patrí bývalému talianskemu premiérovi Silviovi Berlusconimu, ktorý v minulosti vlastnil aj AC Miláno. Berlusconiho cieľom je dostať klub z Lombardie do Serie A.