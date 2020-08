Bernal a Buchmann odstúpili z Critérium du Dauphiné

Ugine 15. augusta (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal odstúpil pred sobotňajšou štvrtou etapou z pretekov Critérium du Dauphiné. Dvadsaťtriročnému lídrovi stajne Ineos sa zintenzívnili bolesti chrbta a po porade s tímom sa rozhodol, že bude pre neho najlepšie na podujatí ďalej nepokračovať.



Víťaz Tour de France 2019 figuroval po troch etapách v priebežnej klasifikácii na siedmom mieste, za lídrom Primožom Rogličom (Jumbo-Visma) zaostával o 31 sekúnd. "Egan sa nepostaví na štart štvrtej etapy. Trochu ho trápi chrbát, najlepšia vec pre neho bude dať si oddych. Nemalo by to byť nič vážne. Je dôležité, aby sa dal stopercentne do poriadku pred štartom Tour de France," povedal podľa AFP Bernalov tímový kolega a víťaz TdF 2018 Geraint Thomas. Tohtoročná Tour odštartuje 29. augusta.



Sobotňajšia štvrtá etapa Critérium du Dauphiné viedla alpskými cestami z Ugine do Megéve a merala 153,5 km.





Buchmann odstúpil po páde vo 4. etape

Tretí muž v priebežnom hodnotení cyklistických pretekov Critérium du Dauphiné Emanuel Buchmann odstúpil vo štvrtej etape po hromadnom páde. Okrem tímového kolegu Petra Sagana odstúpili po necelých tridsiatich kilometroch aj Holanďan Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) a ďalší nemecký jazdec z Bora-hansgrohe Gregor Muhlberger.



Buchmann mal preteky dobre rozbehnuté, keď v celkovej klasifikácii zaostával pred štvrtou etapou za lídrom Primožom Rogličom o 20 sekúnd. Informovala o tom agentúra APA.