Bernal dominoval v 16. etape Giro d´Italia

Osamotený cyklista prechádza počas sneženia cez horský priesmyk Giau v Dolomitoch počas 16. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia, ktorá viedla zo Sacile do Cortiny D'Ampezzo na severe Talianska v pondelok 24. mája 2021. Foto: TASR/AP

Cortina d'Ampezzo 24. mája (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal z tímu Ineos-Grenadiers suverénnym spôsobom triumfoval v pondelkovej 16. etape cyklistických pretekov Giro d´Italia, ktorá merala 153 km a viedla zo Sacile do Cortiny d'Ampezzo. Vedúci muž priebežného poradia mal v cieli náskok 27 sekúnd pred dvojicou Romain Bardet (Fr./DSM) a Damiano Caruso (Tal./Bahrain - Victorious). Slovenský reprezentant Peter Sagan z Bory-Hansgrohe v etape s náročným horským dojazdom nezasiahol do súboja o prvenstvo.V boji o ružový dres má Bernal náskok už 2:24 min na Carusa. Tretí je Brit Hugh Carthy z EF Education-Nippo s mankom 3:40 min.Organizátori museli etapu pre dážď a mrazivé počasie skrátiť z pôvodne plánovaných 212 na 153 km. Jej súčasťou neboli dva kopce ani viaceré zjazdy, ktoré by boli na mokrej vozovke nebezpečné. Pelotón však absolvoval stúpanie na Passo Giau, ktorý leží v nadmorskej výške 2233 m a bol najvyšším bodom na tohtoročnom Gire.V itinerári zostala ešte jedna horská prémia prvej kategórie, ktorou bola La Crosetta na 27 km. Aktivitu preto v úvode vyvinul predovšetkým Francúz Geoffrey Bouchard z AG2R Citroën, ktorý prešiel kótou ako prvý a po zisku 40 bodov si upevnil modrý dres pre najlepšieho vrchára. Spolu s ním sa do úniku pustila viac ako dvadsiatka pretekárov. Najvyššie v celkovom hodnotení z nich bol Joao Almeida z Deceunincku – QuickStep, na Bernala mal na štarte stratu 8:32 minút a patrila mu 13. priečka.Práve Portugalčan po prechode horskou prémiou šliapol do pedálov a únik zredukoval. Vpredu zostala šestica pretekárov. Doplnili ju Talian Vincenzo Nibali z Treku-Segafredo, jeho tímový kolega Amanuel Ghebreigzabhier z Eritrey, Španiel Gorka Izagirre z Astany, ďalší Španiel Antonio Pedrero z Movistaru a Davide Formolo z UAE Team Emirates.Passo Giau však výrazne zamiešal karty v boji o prvenstvo v etape. Stúpanie na horskú prémiu najťažšej HC kategórie malo dĺžku 9,8 km a priemerný sklon 9,3%. Jeho vrchol prišiel 18 km pred cieľom. Už na úpätí demonštroval svoju vysokú výkonnosť a formu muž v ružovom drese Egan Bernal a nik mu nestačil. Jazdcom v úniku nepomohol ani náskok tri a pol minúty pri nájazde na stúpanie. Bernal stihol byť prvý už na prémii a zobral 50 bodov, Boucharda však stále nepredstihol, stráca na neho v horskej súťaži 29 bodov.