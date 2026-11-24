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Bernal predĺžil kontrakt s tímom Netcompany Ineos
Bernal prišiel do tímu v roku 2018, o rok na to sa stal celkovým šampiónom Tour de France. V roku 2021 zvíťazil v celkovom hodnotení aj na Giro d'Italia.
Autor TASR
Bogota 24. novembra (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal sa dohodol s tímom Netcompany Ineos na predĺžení kontraktu. Detaily zmluvy britská stajňa nezverejnila.
Bernal prišiel do tímu v roku 2018, o rok na to sa stal celkovým šampiónom Tour de France. V roku 2021 zvíťazil v celkovom hodnotení aj na Giro d'Italia. V nasledujúcej sezóne ho však zrazil autobus a veľké triumfy sa mu odvtedy vyhýbajú, pripísal si iba jedno etapové prvenstvo na Vuelte 2025. „Tento tím sa stal mojím domovom od roku 2018. Podporoval ma v mojich najlepších chvíľach i v najťažších. Viem, čoho som schopný a stále verím, že mám čo ponúknuť,“ citovala 30-ročného Bernala AFP.
Bernal prišiel do tímu v roku 2018, o rok na to sa stal celkovým šampiónom Tour de France. V roku 2021 zvíťazil v celkovom hodnotení aj na Giro d'Italia. V nasledujúcej sezóne ho však zrazil autobus a veľké triumfy sa mu odvtedy vyhýbajú, pripísal si iba jedno etapové prvenstvo na Vuelte 2025. „Tento tím sa stal mojím domovom od roku 2018. Podporoval ma v mojich najlepších chvíľach i v najťažších. Viem, čoho som schopný a stále verím, že mám čo ponúknuť,“ citovala 30-ročného Bernala AFP.