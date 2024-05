Bernal sa prvýkrát po vážnej nehode zúčastní na Tour de France

Paríž 1. mája (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal v stredu oznámil, že sa predstaví na tohtoročných pretekoch Tour de France. Dvadsaťsedemročný jazdec tímu Ineos Grenadiers sa zúčastní na najprestížnejšom etapovom podujatí sveta prvýkrát od roku 2020, pričom rok predtým sa stal víťazom celkovej klasifikácie.



"Skončil som prvú časť sezóny. Teraz som na pár dní v Kolumbii, aby som sa dobre pripravil na Tour de France," napísal Bernal na svojom oficiálnom instagramovom účte.



Začiatkom roka 2022 bol účastníkom nehody, pri ktorej takmer prišiel o život. Po zrážke s autobusom počas tréningu utrpel 20 zlomenín vrátane jedenástich rebier a absolvoval celkovo sedem operácií.



Dva mesiace po páde začal trénovať, pomaly sa dostával do formy, no prvá sezóna po zranení bola pre neho náročná. Rok 2024 začal sľubne, keď v marci skončil na pretekoch Okolo Katalánska na treťom mieste za Slovincom Tadejom Pogačarom a Španielom Mikelom Landom. Pred návratom do Kolumbie dokončil v nedeľu preteky Okolo Romandie, v ktorých obsadil v konečnom poradí 10. priečku.