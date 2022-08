Bernal sa vrátil po vážnom zranení: Som veľmi šťastný

Köge 17. augusta (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal absolvoval v utorok prvé preteky od minuloročného septembra. Jazdec Ineosu štartoval sedem mesiacov po vážnom zranení na úvodnej etape Okolo Dánska.



Bernal mal v januári kolíziu so stojacim autobusom počas tréningu v rodnej Kolumbii. Po nehode ho previezli do nemocnice neďaleko Bogoty, kde absolvoval viaceré operácie. Okrem zranenia chrbtice utrpel niekoľko zlomenín pravej nohy, kolenného kĺbu a mal aj poškodené pľúca. Víťaz Tour de France z roku 2019 netrénoval na rozdiel od väčšiny tímových kolegov v Európe.



"Som veľmi šťastný, že opäť pretekám. Dúfam, že vydržím celý čas a pomôžem tímu," povedal 25-ročný pretekár pre agentúru AFP. V prvej z piatich etáp obsadil 109. miesto a do cieľa prišiel dve minúty za víťazom Olavom Kooijom (Jumbo-Visma) z Holandska. Okolo Dánska pokračuje v stredu časovkou na 12,2 kilometra.