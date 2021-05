Bernal vyhral Giro, Sagan cyklámenový dres, Ganna poslednú etapu

Miláno 30. mája (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal sa stal víťazom 104. ročníka Giro d'Italia. Jazdec stajne Ineos Grenadiers triumfoval na trojtýždňových etapových pretekoch časom 86:17:28 h. Druhý skončil domáci Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) s mankom 1:29 minúty, tretí bol Brit Simon Yates (BikeExchange), ktorý stratil už 4:15 min. Slovák Peter Sagan získal cyklámenový dres za víťazstvo v bodovacej súťaži, potvrdil ho príchodom do cieľa v záverečnej 21. etape, ktorou bola časovka na 30,3 km zo Senaga do Milána. V bodovacej súťaži nazbieral 136 bodov, o 18 viac ako druhý Davide Cimolai z Talianska (Israel Start-Up Nation). Poslednú etapu vyhral najväčší favorit Filippo Ganna z Ineosu.



Trojnásobný majster sveta Sagan tak pridal triumf v bodovacej súťaži na Gire k siedmim víťazstvám v súťaži o zelený dres na Tour de France. V historických tabuľkách sa dostal na druhé miesto medzi víťazmi bodovačky na pretekoch Grand Tours, osem triumfov má na konte aj Ír Sean Kelly (4xTour, 4xVuelta), na čele je s deviatimi Nemec Erik Zabel (6xTour, 3xVuelta). Tridsaťjedenročný Sagan je len siedmy cyklista, ktorý vyhral šprintérsku súťaž na Tour aj na Gire.



Bernal mal pred záverečnou časovkou náskok 1:59 minúty pred druhým Carusom a i keď je v jazde proti chronometru papierovo o čosi slabší ako jeho súper, dvojminútová rezerva bola dostatočná na to, aby si ružový dres udržal. Záverečnú etapu vyhral podľa predpokladov jeho tímový kolega Filippo Ganna z Talianska, ktorý triumfoval aj v úvodnej časovke tohtoročnej edície pretekov a vyhral aj tri všetky vlaňajšie časovky na Gire. Podarilo sa mu to napriek tomu, že mal v závere trate defekt. Druhý skončil Francúz Remi Cavagna z Deceunincku-QuickStep. hoci v predposlednej zákrute narazil do bariéry. Na víťaza pritom stratil len 12 sekúnd. Tretie miesto obsadil ďalší Talian Edoardo Affini z Jumbo-Visma s mankom 13 sekúnd. Sagan skončil v záverečnej etape na 57. priečke s mankom 2:59 minúty. V celkovom poradí obsadil 117. pozíciu (+4:46:24 h).