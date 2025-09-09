< sekcia Šport
Bernal vyhral skrátenú 16. etapu, Vingegaard v červenom
Preteky pokračovali po dni voľna už bez Španiela Javiera Roma, jazdec tímu Movistar spadol v 15. etape po kolízii s jedným z demonštrantov z palestínskou vlajkou.
Autor TASR
Castro de Herville 9. septembra (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal sa stal víťazom 16. etapy Vuelty. Na 159,9 km dlhej trati so štartom v galícijskom meste Poio, ktorá sa mala pôvodne skončiť stúpaním na Castro de Herville, triumfoval pred Španielom Mikelom Landom. Etapu napokon skrátili o osem kilometrov pre ďalší protest palestínskych demonštrantov v priestoroch cieľa. Dán Jonas Vingegaard si udržal červený dres pre lídra celkového poradia.
Preteky pokračovali po dni voľna už bez Španiela Javiera Roma, jazdec tímu Movistar spadol v 15. etape po kolízii s jedným z demonštrantov z palestínskou vlajkou. Hoci utrpel iba odreniny a podozrenie na zlomeninu kľúčnej kosti sa nepotvrdilo, rozhodol sa odstúpiť z Vuelty. V úvodnej rovinatej časti 16. etapy sa na čele sformoval únik, v ktorom bolo 17 jazdcov vrátane Bernala.
Po úvodných dvoch kategorizovaných výjazdoch sa snažil vedúcu skupinu roztrhať Landa, na ktorého nástup zareagovali Bernal, Bras Afonso, Briec Rolland a Nico Denz. Pri stúpaní na Alto de Prado Z čela odpadli Rolland a Renz, Bras Afonso dostal defekt. Bernal bol v záverečnom špurte jasne rýchlejší ako Landa a v celkovom poradí Vuelty je tesne za elitnou desiatkou, tretí finišoval Rolland.
Výsledky 16. etapy Vuelty:
1. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) 3:35:10 h, 2. Mikel Landa (Šp./Soudal Quick-Step) rovnaký čas ako víťaz, 3. Brieuc Rolland (Fr./Groupama-FDJ) +7 s, 4. Nico Denz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe), 5. Clément Braz Afonso (Fr./Groupama-FDJ) obaja +1:02 min, 6. Bob Jungels (Hol./Ineos Grenadiers) +1:10, 7. Kevin Vermaerke (USA/Team Picnic PostNL), 8. Finlay Pickering (V. Brit./Bahrain Victorious) obaja +1:12, 9. Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost), 10. Rudy Molard (Fr./Groupama-FDJ) obaja +2:48
Celkové poradie po 16. etape:
1. Jonas Vingegaard (Dán./Visma) 61:16:35 h, 2. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +48 s, 3. Thomas Pidcock (V. Brit./Pro Cycling Team) +2:38 min, 4. Jai Hindley (Austr./Red Bull - Bora-hansgrohe) +3:10, 5. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull - Bora-hansgrohe) +4:21, 6. Felix Gall (Rak./AG2R La Mondiale) +4:24, 7. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) +4:53, 8. Sepp Kuss (USA/Visma) +5:46, 9. Torstein Traeen (Nór./Bahrain Victorious) +6:33, 10. Junior Lecerf William (Belg./Soudal Quick-Step) +8:04
