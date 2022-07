Bernardeschi prestúpil z Juventusu do Toronta

Toronto 16. júla (TASR) - Taliansky futbalista Federico Bernardeschi prestúpil z Juventusu Turín do Toronta FC.



Dvadsaťosemročný bývalý hráč Fiorentiny odohral v drese "Starej dámy" päť sezón, pričom v rokoch 2018 až 2020 vyhral sedem trofejí vrátane troch po sebe idúcich titulov Serie A. S tímom MLS podpísal štvorročnú zmluvu. Informovala agentúra AFP.



Bernardeschi sa v Toronte pripojil k talianskemu reprezentantovi Lorenzovi Insignemu, ktorý prestúpil do zámorskej MLS z Neapola. "Myslíme si, že sa skvele hodí do nášho tímu. Je to útočný hráč, ktorý je známy aj tým, že tvrdo pracuje pre mužstvo," povedal hlavný tréner a športový riaditeľ FC Toronto Bob Bradley.