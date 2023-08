Bernardo Silva predĺžil kontrakt s Manchestrom City do roku 2026

Londýn 23. augusta (TASR) - Portugalský futbalový reprezentant Bernardo Silva podpísal nový kontrakt s Manchestrom City do roku 2026.



O dvadsaťdeväťročného stredopoliara sa už niekoľko rokov zaujíma Barcelona, no Silva sa rozhodol, že zostane na štadióne Etihad ďalšie tri sezóny. Jeho doterajší kontrakt mal vypršať v lete 2025. "V Manchestri City som prežil šesť neuveriteľných rokov a som nadšený, že tu zostanem. Za šesť rokov sme vyhrali päťkrát Premier League, raz Ligu majstrov a všetky poháre. Nemohlo to byť lepšie. To, čo sa nám podarilo v uplynulej sezóne, bolo neskutočné a pokúsime sa o tom znova," povedal víťaz treble. Informovala agentúra dpa.