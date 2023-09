Bernát posilnil Trnavu, prichádza na ročné hosťovanie z Westerlo

Trnava 4. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Ján Bernát sa stal novou posilou FC Spartak Trnava. Ofenzívny stredopoliar prichádza na ročné hosťovanie z belgického klubu KWC Westerlo.



Trnavčania deklarovali po postupe do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy (EKL) snahu posilniť sa na niektorých postoch. Bernát je odchovanec akadémie MŠK Žilina za ktorú odohral v našej najvyššej súťaži 61 zápasov a strelil v nich 15 gólov. Prešiel mládežníckymi reprezentáciami Slovenska, naposledy bol v dvadsaťjednotke, kde patril medzi lídrov. Pred dvoma rokmi odišiel do Belgicka, najskôr na hosťovanie, ktoré sa po roku zmenilo na prestup.



"Som šťastný, že tu môžem byť. Futbal mi už veľmi chýbal poslednú dobu, pretože som pre zranenie nemohol hrať. Som veľmi rád, že prišla ponuka z Trnavy na ročné hosťovanie a teším sa na zápasy,“ povedal Bernát pre oficiálnu stránku klubu.



Dvadsaťdvaročný hráč mal v uplynolom období problémy so zraneniami preto v belgickej Jupiler Pro League toho veľa neodohral. Do Trnavy ho prilákala aj možnosť zahrať si skupinu Konferenčnej ligy. "Európa je pre každého lákadlo. Najviac sa asi teším na Fenerbahce, je to obrovský klub. Maju 40-tisícový štadión, ktorý je stále plný. Aj ostatní súperi sú však kvalitní," konštatoval stredopoliar.



"V osobe Bernáta sa nám podarilo dotiahnuť hráča, akých je na trhu veľmi málo, alebo sú veľmi drahí. Je to overený futbalista, ktorý mal výborné výkony a čísla v Žiline a na to nadviazal aj po svojom prestupe. Trocha ho pribrzdilo zranenie, ale nebyť toho, nikdy by sa neocitol v Trnave. Využili sme možnosť dotiahnuť ho, lebo je to kreatívny hráč, ktorý vie pracovať medzi líniami. Veľmi dobre dopĺňa šestnástku z druhej línie a v systéme, ktorý najčastejšie používame je ako doma. Je to výborný chlapec do kabíny s obrovským potenciálom a takýto hráč nám v mužstve typologicky chýbal,“ povedal tréner Michal Gašparík.



Vedenie klubu pracuje aj na ďalších príchodoch, ktoré by sa mali sfinalizovať ešte v pondelok, pretože v tento deň sa uzatvárajú súpisky pre európske poháre. Slovenský zástupca si v H-skupine EKL zmeria sily s Fenerbahce Istanbul, Ludogorcom Razgrad a FC Nordsjälland.