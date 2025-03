Bero má v Bochume ofenzívnejšiu rolu, gól proti Bayernu: Veľká vec

Bochum 10. marca (TASR) - Slovenský futbalista Matúš Bero dostáva počas svojej druhej sezóny v nemeckom tímu VfL Bochum viac ofenzívnejších úloh. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar to potvrdzuje aj výkonmi na ihrisku, keď je so štyrmi gólmi druhý najlepší strelec svojho mužstva. V sobotu rozhodol o prekvapivom triumfe Bochumu v 25. kole Bundesligy na ihrisku Bayernu Mníchov (3:2). V rozhovore pre TASR uviedol, že si to extrémne váži.



Hráči VfL dokázali po 34 rokoch uspieť na pôde Bavorov a výrazný podiel na výsledku mal práve Bero: "Pocity sú určite skvelé. Dokázali sme ako tím zdolať Bayern, aj keď ten štart do zápasu vyzeral, že to bude pravdepodobne veľmi jednostranné. Po našom góle na 1:2 sme si začali veriť, prišla červená karta a podarilo sa nám tento duel zvládnuť. Sú to naozaj skvelé pocity a možno teraz trošku s odstupom času si to vážime ešte viac. Ale my bojujeme jednoducho o záchranu a čakajú nás takéto zápasy. Ak chceme pomýšľať na to, že sa v lige udržíme, budeme musieť bodovať. Stále sme skromní. Samozrejme, zdolali sme Bayern, ale čaká nás ešte veľmi dlhá cesta k tomu, aby sme dosiahli náš tímový cieľ."



Slovenský reprezentant mal prsty aj pri prvom góle, keď zahrával rohový kop. Jeho veľká chvíľa však prišla v 71. minúte. Kapitán hostí Philipp Hofmann poslal loptu do šestnástky, Bero si ju spracoval a zakončil ľavačkou do siete. "Pre mňa je každý jeden gól veľmi dôležitý a nezáleží proti komu je. Samozrejme, Bayern je obrovské mužstvo a dať mu gól, je určite veľká vec. Na druhú stranu beriem to tak, že som pomohol tímu a tá celá akcia pred mojím gólom bola skvelá. Ja som bol akurát ten, ktorý to zakončil a ten presný zásah si extrémne vážim. Ale vážim si takisto každý jeden gól. Čiže nebral by som to nikdy tak, že jeden gól je dôležitejší ako ten druhý," povedal 29-ročný stredopoliar.



Bochumu nevyšiel začiatok sezóny a v tabuľke je až na 16. mieste, ktoré znamená účasť v baráži. Vlani ju hrali tiež a dokázali v nej uspieť. Hráči VfL však bodovali v štyroch v uplynulých piatich zápasoch a okrem Bayernu zdolali aj Borussiu Dortmund. Na 15. priečku, ktorá patrí FC St. Pauli, strácajú už len dva body. Bero lepšie výsledky pripísal tomu, že kouč Dieter Hecking začiatkom novembra nahradil Petra Zeidlera. "Zmenil sa hlavne tréner a tak isto aj štýl, ktorým sa momentálne prezentujeme. Je oveľa atraktívnejší a myslím si, že je sebavedomejší. Stabilizovali sme obranu, dokážeme strieľať góly a vytvárať si šance. Prakticky po tom veľmi ťažkom začiatku prišiel nový kormidelník, ktorý nám dodal dôveru. Začali sme veriť, že máme kvalitu na to, aby sme podávali výkony, ktorými sa momentálne prezentujeme. Kouč nám určite pomohol aj mentálne. Zároveň sme sa ako mužstvo veľmi zomkli a snažíme sa ísť za svojím cieľom. Bude to náročné, ale boj o záchranu je vždy náročný. Tak ako niekto bojuje o tituly, niekto musí bojovať aj na spodku. My sme v tom boji dole a dávame do toho všetko. Uvidíme, čo sa nám podarí."



Člen širšieho kádra reprezentácie vynechal v tomto ročníku len tri zápasy v Bundeslige. Vo zvyšných odohral takmer vždy plnú minutáž. "Momentálne mám viac ofenzívnejšiu úlohu. Minulú sezónu to bolo skôr ako defenzívnejší hráč. Snažím sa byť viac kreatívny, pretože je to možno niečo, čo nám chýba v našom mužstve. Dostal som úlohu, aby som sa snažil byť nebezpečný pre súpera viac v ofenzíve a myslím si, že sa mi to darí. Mám veľa vytvorených šancí a veľa kľúčových prihrávok v zápasoch. Tiež veľa komunikujem s chalanmi a pomáham im s tým, v čom som silný. Som súbojový, aj keď už možno v tomto ohľade som sa ako hráč zmenil. Už to nie je ten mladý Matúš, ktorý behal a zrážal sa. Snažím sa hrať oveľa viac s rozumom a myslím si, že dokážem priniesť pokoj a kľud na lopte. Hrávam veľmi veľa a darí sa mi futbalovo. Momentálne som spokojný, ale ako hovorím, čaká nás ešte deväť veľmi dôležitých, by som povedal, finálnych zápasov, ktoré treba zvládnuť," povedal pre TASR.



Bero má zmluvu až do leta budúceho roka a aj napriek gólom vie, že stále je, čo zlepšovať: "Samozrejme, rezervy sú vždy a všade. Musím sa jednoducho zlepšovať v každej činnosti. Aj keď podáte dobrý výkon, tak je stále čo zlepšovať. Snažím si zápasy zanalyzovať a v ďalšom stretnutí si možno pozrieť rozhodnutia, ktoré som spravil a vyriešiť veci inak."



Už budúci týždeň čaká slovenský národný tím dvojzápas play off Ligy národov o postup do B-divízie. Jeho súperom bude Slovinsko, no Bero zatiaľ nad tým nerozmýšľa: "Čaká nás dôležitý domáci duel s Frankfurtom, ktorý chceme takisto zvládnuť. Až po ňom začnem rozmýšľať nad reprezentáciou."