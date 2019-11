Bero mal pri premiére zmiešané pocity

Bratislava 20. novembra (TASR) - Trpké víťazstvo. Takto pomenovali slovenskí futbalisti Matúš Bero a Stanislav Lobotka triumf nad Azerbajdžanom 2:0 v kvalifikácii EURO 2020, ktorý však zverencov Pavla Hapala neposunul na kontinentálny šampionát. Bero však verí, že marcovú baráž Slováci zvládnu.



Po zápase v Trnave bola radosť slovenských futbalistov utlmená, pretože z Cardiffu prišla zvesť o triumfe Walesanov nad Maďarmi. Práve ten posunul na EURO 2020 zverencov trénera Ryana Giggsa. "Každé víťazstvo je pekné, aj keď toto malo trpkú príchuť. Bohužiaľ, my sme zápas vo Walese nemohli ovplyvniť. Veríme, že cez baráž sa ešte na ME dostaneme," uviedol stredopoliar Stanislav Lobotka.



S Azerbajdžanom si Slováci poradili jednoducho, súpera okrem jednej situácie v druhom polčase k ničomu nepustili. "Prvý polčas sme boli jasne lepší, v druhom sme až na jednu strelu Azerbajdžan do šance nepustili a na konci sme si už triumf postrážili," skonštatoval Lobotka. Pre neho i jeho spoluhráčov nebolo jednoduché skoncentrovať sa. Pred zápasom bolo jasné, že okrem svojho stretnutia musia sledovať aj vývoj v Cardiffe. "Nebolo to príjemné, ale veľa chalanov už takéto zápasy pod psychickou nepohodou odohralo. Najdôležitejšie pre nás bolo nestrácať ľahké lopty, lebo to stojí veľa síl. Azerbajdžan má kvalitu, to treba rešpektovať. Nie je náhoda že remizovali doma s Chorvátskom a potrápili aj Maďarsko a Wales."



Po záverečnom hvizde rozhodcu Bojka hráči hneď vedeli, že víťazstvo nič neznamená. "Usúdil som z reakcie divákov, že sa želaný výsledok nezrodil, o tom ako to dopadlo sme sa dozvedeli v šatni," priznal Lobotka, ktorého doplnil Bero: "Pocity sú extrémne zmiešané, pretože sme vyhrali a nebolo to pre nás priaznivé. Nám sa súpera podarilo zlomiť v prvom polčase, potom už nebolo o čom."



Dvadsaťštyriročný Bero nastúpil v kvalifikácii po prvý raz v základnej zostave, v druhom polčase mal aj sľubnú príležitosť na skórovanie. "Bol som nervózny, potom som sa uvoľnil. Myslím si, že to z mojej strany nebolo zlé."



Šanca účasti na ME však pre Slovákov existuje. V baráži sa najprv 26. marca stretnú doma s Írskom, a ak uspejú, čaká na nich víťaz duelu Bosna a Hercegovina - Severné Írsko. "Treba veriť, že sa to podarí. Íri sú hrateľní, my kvalitu máme. Ponúkla sa nám šanca a my sa o ňu musíme pobiť," uzavrel Bero.