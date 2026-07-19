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Bero neprestúpi do Corumu, údajne neprešiel zdravotnou prehliadkou

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Na archívnej snímke Matúš Bero Foto: TASR - Martin Baumann

Bero naposledy pôsobil tri roky v Bochume, 30-ročnému stredopoliarovi po sezóne vypršala zmluva.

Autor TASR
Ankara 19. júla (TASR) - Slovenský futbalista Matúš Bero neprestúpi do tureckého klubu Corum FK. Podľa portálu ajansspor.com prestup stroskotal preto, lebo Bero neprešiel zdravotnou prehliadkou.

Podľa zdroja tak nováčik novej sezóny Süper Lig pokračuje vo svojom prestupovom úsilí a po tomto vývoji situácie obrátil svoju pozornosť na ďalšieho hráča.

Bero naposledy pôsobil tri roky v Bochume, 30-ročnému stredopoliarovi po sezóne vypršala zmluva. Do nemeckého klubu prišiel v júni 2023 z holandského Vitesse Arnhem, predtým pôsobil aj v tureckom Trabzonspore.
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