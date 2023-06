Bero o Bochume: Bral ma ako číslo jeden na pozíciu stredopoliara

Bratislava 28. júna (TASR) - Slovenského futbalového reprezentanta Matúša Bera presvedčila ponuka nemeckého Bochumu, pretože ho bral ako číslo jeden na pozíciu stredopoliara. Aj preto sa rozhodol po po piatich rokoch v holandskom Vitesse Arnhem pre zmenu, uviedol v rozhovore pre portál futbalsfz.sk.



Dvadsaťsedemročný stredopoliar ukončil v júni spoluprácu s Vitesse, kde pôsobil od sezóny 2018/2019. Za holandský klub odohral 172 zápasov, v ktorých strelil 27 gólov a pridal 20 asistencií. V záverečnom roku svojho pôsobenia v Holandsku bol kapitán tímu. Na novej zmluve sa však nedohodol a zamieril o čosi južnejšie do bundesligového Bochumu, s ktorým podpísal zmluvu na tri roky.



"Posledná sezóna bola skutočne veľmi náročná, netajil som sa tým. Problémy, ktoré vznikli v klube, však neboli hlavnou príčinou môjho rozhodnutia odísť. Spolu s manželkou sme cítili, že potrebujeme zmenu. Prišiel teda ten správny čas posunúť sa možno do lepšej ligy, keďže sa mi končila zmluva. To sa mi aj podarilo, za čo sme obaja veľmi vďační. Vitesse však navždy zostane súčasťou mojej kariéry a môjho srdca, pretože som tam prežil päť krásnych rokov. Niektoré z nich boli ťažšie, iné zase skvelé. Zaznamenali sme úžasné úspechy, takže som vďačný za každú jednu sezónu, či už bola lepšia alebo horšia. Toto pôsobenie mi dalo veľa, teraz je čas na niečo nové," uviedol Bero.



Podpisom s Bochumom si splnil prianie hrať v jednej z piatich najlepších líg v Európe: "Vnímam to veľmi pozitívne, že som dostal možnosť stať sa súčasťou Bochumu a zahrať si Bundesligu. Je to obrovská výzva a už sa neviem dočkať toho, kedy začnem. Bude to niečo nové, mám v sebe nadšenie a očakávania, čo toto moje pôsobenie prinesie a aké to bude. Veľmi sa na to teším a ideme do toho."



Bero mal ponuky aj z iných klubov, no tá z VfL bola najväčšia: "Odkedy sa dozvedeli, že som voľný hráč, tak o mňa stáli. Troška sa to síce naťahovalo, kým sme sa dohodli na podmienkach, ale nakoniec sme si vyšli v ústrety, ja klubu a klub mne. Podľa mňa sú teraz obe strany spokojné. Už je to len o tom, aby naša spolupráca fungovala, aby som sa čo najrýchlejšie zabýval, zvykol si na mesto, fanúšikov, mentalitu ľudí a potom ukázal sám seba. Brali ma ako číslo jeden na pozíciu stredopoliara, a to samozrejme, vždy zaváži. Som za to vďačný a je to pre mňa veľká česť, že o mňa tak stáli."



V klube ho čaká aj starý známy - tréner Thomas Letsch, ktorý ho viedol aj vo Vitesse: "Samozrejme, že som sa s ním rozprával. Prakticky ešte predtým, ako prišiel záujem zo strany klubu, pretože tréner ma dôverne pozná. Zažil som s ním krásne roky vo Vitesse. Vysvetlil mi, ako nejaké veci fungujú a bol toho názoru, že Bundesliga by mi mohla sedieť. Rovnako tak mi povedal, v čom by som mohol vynikať a čo by som mohol do tímu priniesť. Priznávam, že tréner mal veľký podiel na mojom presvedčení, že Bochum je tá správna voľba. Ako som už spomenul, roky, ktoré som zažil pod jeho vedením, boli pre mňa krásne a považujem ho za jedného z najlepších trénerov, akého som kedy mal. Veľmi sa teším na opätovnú spoluprácu a verím, že bude opäť úspešná."



Po podpise zmluvy si dopraje dovolenku s rodinou. "Prišiel som domov a konečne ma čaká zaslúžená dovolenka po celej sezóne. Tá bola dlhá, teraz je čas načerpať nové sily, užiť si čas s rodinou, s rodičmi, s priateľmi, s manželkou, s dcérkou. Jednoducho, sa im všetkým naplno venovať, pretože počas sezóny nemám toľko času na dovolenku a oddych," dodal pre futbalsfz.sk.