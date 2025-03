Bero prekazil oslavy Bayernu, Hecking: Sen trénera, že to vyšlo

Mníchov 9. marca (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov mali všetko pripravené na úspešnú oslavu 125. výročia založenia klubu. V domácom zápase 25. kola nemeckej Bundesligy viedli nad Bochumom 2:0 a nič nenasvedčovalo tomu, že by pred domácimi fanúšikmi mohli stratiť body. Hostia však nezložili zbrane a podaril sa im senzačný obrat. Slovenský stredopoliar Matúš Bero rozhodol gólom o tom, že jeho tím vyhral nad Mníchovčanmi vonku po dlhých 34 rokoch.



Bayern urobil veľký počet hráčskych zmien v porovnaní so stredajším stretnutím Ligy majstrov proti Bayeru Leverkusen, ale vstup do ligového duelu mal podľa predpokladov. Dva presné zásahy Raphaela Guerreira znamenali komfortné vedenie 2:0 a pre Bochum, ktorý sa koncentruje na záchranárske práce, to bola už v skorej fáze zápasu ťažká úloha. "Nejdeme hľadať výhovorky, prehrali sme. Budeme si to musieť rozanalyzovať, ale aj prijať za to zodpovednosť. Je dôležité koncentrovať sa na správnu reakciu. Aj s 10 mužmi a našimi ambíciami musíme vyhrať zápas, respektíve ho neprehrať. To sa nám nepodarilo. Bochum si zaslúžil víťazný pocit, viem, akú energiu to dáva," uviedol tréner Bayernu Vincent Kompany pre oficiálnu klubovú webstránku.



Hostia vykresali nádej na obrat v 31. minúte, keď znížil na 1:2 Jakov Medič. Dôležitý okamih celého zápasu prišiel v 42. minúte, do šatne sa predčasne porúčal Palhinha a zmenil dianie na trávniku. "Na začiatku to mohlo byť 0:3 alebo 0:4 a bolo by po zápase. Udržali sme sa nažive a tento tím sa stále dokáže postaviť na nohy, čo sme ukázali už proti Lipsku a aj teraz. Cez polčasovú prestávku som chalanom hovoril, že nie často dostaneme šancu hrať proti 10 mužom v Mníchove. Nemusíme byť veľmi ustráchaní, je potrebné byť aktívnejší, viac sa tlačiť do útoku. Je to sen trénera, že to napokon vyšlo," prezradil svoje dojmy po zisku cenného skalpu kouč Bochumu Dieter Hecking.



Obrat dokonal najskôr vyrovnávajúcim gólom v 51. minúte Ibrahim Sissoko a rozhodujúci presný zásah zaznamenal Bero. Po zisku lopty v strede poľa nasledovala rýchla kombinácia, na ktorej konci slovenský reprezentant prenikol do pokutového územia a zabezpečil svojmu tímu víťazstvo 3:2. Pre 29-ročného stredopoliara to bol štvrtý ligový gól v drese Bochumu. "Je to skrátka neuveriteľné. Získať tri body proti Bayernu je sen, ťažko sa to opisuje slovami. Pred niekoľkými rokmi som hrával štvrtú chorvátsku ligu, teraz som s VfL vyhral proti najlepšiemu tímu Európy. Tvrdá práca sa vypláca. Veľkú pochvalu si zaslúži celé mužstvo i náš realizačný tím, všetci odviedli skvelú robotu. V prvom polčase sme dostali priveľa gólov, ale cez prestávku tréner povedal, aby sme ich zatlačili. Dali sme v druhom polčase dva góly, skončili napokon s troma bodmi, čo je úžasné," povedal autor prvého bochumského gólu Jakov Medič.



Bayern doplatil na prvý nepremenený pokutový kop v sezóne a prvýkrát od 14. decembra prehral v lige pred domácimi fanúšikmi. Na čele tabuľky si udržal osembodový náskok pred Leverkusenom, ktorý tiež v sobotu prehral. Pre Bochum to boli naopak cenné tri body, na miesta zaručujúce zotrvanie v Bundeslige stráca po sobote už len dva body. "Je to neopísateľné. Vedeli sme, že máme šancu a splnili sme si našu úlohu. V niektorých momentoch sme mali šťastie, ale to potrebujete. Klobúk dole pred trénerom, po červenej karte sme využili ponúknutú šancu a každou minútou sa viac a viac tlačili dopredu. Myslím si, že triumf 3:2 nie je nezaslúžený," dodal brankár hostí Timo Horn.