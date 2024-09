Bero prispel gólom k remíze Bochumu s Kielom v 4. kole Bundesligy

Bundesliga, 4. kolo:



1. FC Heidenheim - SC Freiburg 0:3 (0:0)



Góly: 54. Doan, 59. a 65. Grifo







1. FC Union Berlín - TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (2:0)



Góly: 4. Rothe, 6. Jeong Woo-yeong – 67. Bülter







VfL Bochum - Holstein Kiel 2:2 (2:1)



Góly: 22. BERO, 35. Daschner - 15. Pichler, 89. Mačino







Werder Brémy - Bayern Mníchov 0:5 (0:2)



Góly: 23. a 60. Olise, 33. Musiala, 57. Hane, 65. Gnabry

Bochum 21. septembra (TASR) - Berlín 21. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Matúš Bero prispel gólom k remíze Bochumu s Kielom v sobotňajšom zápase 4. kola Bundesligy. Svoj prvý presný zásah strelil v 22. minúte, keď vyrovnal na priebežných 1:1. Bochum si krátko na to vytvoril náskok 2:1, no prišiel oň v 89. minúte.Bero sa pred svojím gólom dostal k lopte v šestnástke a krížnou strelou po zemi prekonal brankára hostí.Hráči Bayernu Mníchov suverénnym spôsobom potvrdili formu z nedávneho obdobia, keď na ihrisku Werderu Brémy triumfovali 5:0. Bolo to pre nich desiate víťazstvo po sebe, na čele Bundesligy sú s plným bodovým ziskom. V Brémach gólovo nadviazali na dve vysoké víťazstvá, keď po triumfe v Kieli 6:1 zdolali v zápase Ligy majstrov Dinamo Záhreb 9:2.