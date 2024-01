Bero prvým gólom v sezóne rozhodol o výhre Bochumu nad Stuttgartom

18. kolo Bundesligy - sumáre:



VfL Bochum - VfB Stuttgart 1:0 (0:0)



Gól: 50. BERO



/M. Bero (Boch.) hral do 90.+6 minúty a v 50. minúte strelil gól/







1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg 1:1 (1:1)



Góly: 45.+2 Jenz (vl.) - 7. Černý







1. FC Kolín - Borussia Dortmund 0:4 (0:1)



Góly: 12. a 61. Malen, 58. Füllkrug (11 m), 90.+2 Moukoko







Darmstadt 98 - Eintracht Frankfurt 2:2 (0:1)



Góly: 61. Justvan, 90.+5 Klarer - 44. Nkounkou, 51. Knauff







SC Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim 3:2 (1:0)



Góly: 37. Holer, 55. Grifo, 85. Sallai - 57. Weghorst, 77. Beier, ČK: 82. Gulde (Freib.) po 2. ŽK

Bochum 20. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero strelil svoj prvý gól v sezóne, ktorým rozhodol o víťazstve Bochumu nad Stuttgartom v sobotňajšom zápase 18. kola Bundesligy. V 50. minúte profitoval z chyby hostí v rozohrávke a po prihrávke Christophera Antwi-Adjeia poslal domácich do vedenia.Bol to pre neho prvý súťažný gól od 16. apríla, keď skóroval v drese Vitesse v holandskej lige. Bochum zvíťazil prvýkrát od 16. decembra a vďaka trom bodom si vylepšil postavenie v spodnej časti tabuľky. Pre Stuttgart, ktorý je na 3. mieste, to bola druhá prehra po sebe. Hlavný rozhodca Bastian Dankert duel prerušil a druhý polčas sa začal so 40-minútovým oneskorením. Dôvodom bolo správanie fanúšikov, ktorí blokovali únikové cesty vlajkami a protestovali proti plánovanému vstupu nového investora do nemeckej ligy. Rozhodca duel predtým niekoľkokrát prerušil po tom, čo fanúšikovia hádzali na trávnik neželané predmety.Hráči Borussie Dortmund zvíťazili na ihrisku 1. FC Kolín 4:0 a upevnili si priebežnú piatu priečku, na ktorej sa bodovo vyrovnali Lipsku, ktoré však v sobotu čakal šláger kola s lídrom tabuľky Leverkusenom. Kolín nezvíťazil v piatom ligovom zápase po sebe a s 11 bodmi je spoločne s Darmstadtom v pásme zostupu.Darmstadt v sobotu doma remizoval s Eintrachtom Frankfurt 2:2 po tom, čo o zisku bodu rozhodol gól Christopha Klarera v 5. minúte nadstaveného času. Domáci sa tým bodovo vyrovnali Kolínu aj Mainzu, ktorý odohral o jeden zápas menej.