Bero videl červenú kartu, Kaprálik asistoval pri víťazstve Kielu 3:2
Autor TASR
Bochum 22. marca (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero videl červenú kartu pri prehre Bochumu 2:3 s Kielom v nedeľnom dueli 27. kola 2. Bundesligy. Na víťazstve hostí sa podieľal asistenciou slovenský krídelník Adrián Kaprálik, ktorý odohral celé stretnutie.
V prvej minúte nadstaveného času úvodného dejstva hlavičkou našiel pred bránou Phila Harresa, ktorý poslal hostí do vedenia 2:1. Bero videl prvú žltú kartu v 47. minúte, keď stratil loptu a urobil taktický faul. V 58. minúte zas pristúpil nohu súperovi a po druhej žltej bol vylúčený. Domáci síce vyrovnali v 65. minúte, ale Kiel sa už o päť minút neskôr opäť ujal vedenia a napokon ukončil sériu deviatich zápasov bez víťazstva. Získal tak cenné tri body v boji o záchranu v druhej najvyššej nemeckej súťaži.
