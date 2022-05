Berov Arnhem postúpil do finále play off holandskej ligy o EKL

Holandská liga - odvety semifinále play off o EKL:



AZ Alkmaar - SC Heerenveen 2:0 /prvý zápas 2:3, Alkmaar postúpil do finále/

Vitesse Arnhem - FC Utrecht 3:0 pp (2:0) /M. Bero (Vitesse) odohral celé stretnutie, prvý zápas 1:3, Arnhem postúpil do finále/

Amsterdam 22. mája (TASR) - Futbalisti Vitesse Arnhem v zostave s Matúšom Berom sa prebojovali do finále play off holandskej ligy o účasť v budúcej sezóne Európskej konferenčnej ligy. V nedeľnej odvete semifinále zdolali Utrecht 3:0 po predĺžení a zvrátili prehru 1:3 z prvého zápasu. Slovenský stredopoliar absolvoval za domácich plnú minutáž.Arnhem sa v záverečnom dvojzápase stretne 26. a 29. mája s Alkmaarom, ktorý vyradil Heerenveen vďaka domácemu víťazstvu 2:0 (prvý zápas 2:3).