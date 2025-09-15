< sekcia Šport
Berov Bochum sa rozlúčil s trénerom Hackingom
Hecking prebral klub v novembri minulého roka, no nedokázal zabrániť zostupu Bochumu z Bundesligy.
Autor TASR
Bochum 15. septembra (TASR) - Dieter Hecking a Dirk Dufner už naďalej nebudú pôsobiť v štruktúrach nemeckého futbalového klubu VFL Bochum. Účastník druhej najvyššej súťaže sa v pondelok rozlúčil s trénerom Heckingom i so športovým riaditeľom Dufnerom, informoval o tom na oficiálnej webovej stránke.
Hecking prebral klub v novembri minulého roka, no nedokázal zabrániť zostupu Bochumu z Bundesligy. Po piatich zápasoch druhej ligy majú spoluhráči slovenského reprezentanta Matúša Bera na konte iba tri body za víťazstvo nad Elversbergom (2:0) a patrí im 16. priečka. Dufner sa k tímu pripojil v apríli, klub dočasne prevezme dlhoročný mládežnícky tréner David Siebers. V každom z ligových stretnutí odohral Bero 90 minút s kapitánskou páskou na ruke.
