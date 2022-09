Berrettini je prvým štvrťfinalistom mužskej dvojhry na US Open

muži - dvojhra - osemfinále:



Casper Ruud (5-Nór.) - Corentin Moutet (Fr.) 6:1, 6:2, 6:7 (4), 6:2, Matteo Berrettini (Tal.-13) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 3:6, 7:6 (2), 6:3, 4:6, 6:2

New York 4. septembra (TASR) - Taliansky tenista Matteo Berrettini sa stal prvým štvrťfinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále v pozícii nasadenej trinástky zdolal Španiela Alejandra Davidovicha Fokinu po päťsetovom boji 3:6, 7:6 (2), 6:3, 4:6, 6:2. V dueli o postup do semifinále nastúpi vlaňajší wimbledonský finalista proti turnajovej päťke Nórovi Casperovi Ruudovi, ktorý zvíťazil nad Francúzom Corentinom Moutetom 6:1, 6:2, 6:7 (4), 6:2.