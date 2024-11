Berrettini po zisku prvého bodu: Prežívam neuveriteľné pocity

Malaga 24. novembra (TASR) - Tenisti Talianska vedú vo finále Davisovho pohára v Malage nad Holandskom 1:0. O prvý bod pre obhajcov titulu sa postaral Matteo Berrettini, ktorý v úvodnej dvojhre zdolal Botica van der Zandschulpa 6:4, 6:2. V druhom singli nastúpili proti sebe tímové jednotky Jannik Sinner a Tallon Griekspoor.



V prvom sete duelu medzi Berrettinim a van der Zandschulpom si obaja hráči suverénne držali podanie až do stavu 4:4. V deviatom geme Talian brejkol Holanďana čistou hrou a následne dotiahol set do úspešného konca. Druhé dejstvo bolo už jasnou záležitosťou wimbledonského finalistu z roku 2021.



"Prežívam neuveriteľné pocity, na kurte sa cítim fantasticky. Je super, že som zdravý a môžem si naplno užívať zápasy v takejto skvelej atmosfére. Veľmi mi to chýbalo," uviedol Berrettini, ktorý vlani nemohol nastúpiť na finálovom turnaji Davisovho pohára pre zranenie členka, v tomto roku je veľmi dôležitou súčasťou talianskeho tímu..







finále Davisovho pohára:



Taliansko - Holandsko 1:0 po úvodnej dvojhre



Matteo Berrettini - Botic van der Zandschulp 6:4, 6:2