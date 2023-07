Berrettini vyradil v 3. kole turnajovú devätnástku Zvereva

muži - dvojhra - 3. kolo:



Daniil Medvedev (Rus.-3) - Márton Fucsovics (Maď.) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4, Jiří Lehečka (ČR) - Tommy Paul (USA-16) 6:2, 7:6 (2), 6:7 (5), 6:7 (9), 6:2, Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Nicolas Jarry (Čile-25) 6:3, 6:7 (6), 6:3, 7:5, Christopher Eubanks (USA) - Christopher O'Connell (Austr.) 7:6 (5), 7:6 (3), 7:6 (2), Stefanos Tsitsipas (Gr.-5) - Laslo Djere (Srb.) 6:4, 7:6 (5), 6:4, Holger Rune (Dán.-6) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (10:8), Matteo Berrettini (Tal.) - Alexander Zverev (Nem.-19) 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5)



Londýn 8. júla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa prebojoval do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený hráč stratil v treťom kole svoj prvý set na podujatí, no Nicolasa Jarryho z Čile zdolal 6:3, 6:7 (6), 6:3 a 7:5. Duel sa začal pod zatiahnutou strechou, keďže aj sobotný program vo Wimbledone skomplikoval dážď.povedal po stretnutí Alcaraz, ktorý zopakuje minimálne osemfinálovú účasť vo Wimbledone z vlaňajška. V ďalšom kole ho čaká Talian Matteo Berettini, ktorý vyradil turnajovú devätnástku Nemca Alexandra Zvereva 6:3, 7:6 (4) a 7:6 (5).Rus Daniil Medvedev vyhral v treťom kole v pozícii nasadenej trojky nad Maďarom Mártonom Fucsovicsom v štyroch setoch 4:6, 6:3, 6:4 a 6:4. V osemfinále sa stretne s Čechim Jiřím Lehečkom, ktorý v päťsetovej dráme vyradil turnajovú šestnástku Tommyho Paula z USA 6:2, 7:6 (2), 6:7 (5), 6:7 (9), 6:2. Fucsovics, ktorý sa pred dvoma rokmi dostal na londýnskej tráve až do štvrťfinále, vyhral prvý set, no v ďalších troch už mal navrch jeho favorizovaný súper. Medvedev tak upravil vzájomnú bilanciu s Fucsovicsom na 3:1 a prienikom medzi šestnástku najlepších vyrovnal svoje doterajšie wimbledonské maximum z roku 2021. "Bol to veľmi ťažký zápas. Márton hrá na tráve dobre, dostal sa tu aj do štvrťfinále, čo sa mne doteraz nepodarilo. Vo Wimbledone sa mi výsledkovo zatiaľ príliš nedarilo a chcem to zmeniť," uviedol Medvedev.Piaty nasadený Grék Stefanos Tsitsipas si v troch setoch poradil so Srbom Laslom Djerem 6:4, 7:6 (5), 6:4 a v osemfinále ho čaká súboj s Christopherom Eubanksom z USA. Američan vyradil Christophera O'Connella z Austrálie 7:6 (5), 7:6 (3) a 7:6 (2). Po päťsetovej dráme sa medzi elitnú šestnástku dostal šiesty nasadený Dán Holger Rune. Jeho súper Alejandro Davidovich Fokina mal v rozhodujúcom dejstve dva mečbaly a v supertajbrejku viedol už 8:5, no potom prehral päť loptičiek za sebou a po takmer štyroch hodinách hry sa Rune tešil z triumfu 6:3, 4:6, 3:6, 6:4 a 7:6 (10:8).