Berrettini zdolal v Monte Carle Medvedeva 6:0, 6:0 za 49 minút
Autor TASR
Monte Carlo 8. apríla (TASR) - Taliansky tenista Matteo Berrettini postúpil do osemfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle. Držiteľ voľnej karty si hladko poradil so siedmym nasadeným Daniilom Medvedevom z Ruska, ktorému uštedril zahanbujúcu prehru 0:6, 0:6.
Medvedev v úvodnom geme nepremenil dva brejkbaly a potom sa rozsypal, urobil 30 nevynútených chýb a päť dvojchýb. Jeho frustrácia vyvrcholila v druhom sete, keď štyrikrát udrel raketou o zem. Bývalý líder svetového rebríčka prehral 0:6, 0:6 prvýkrát v kariére. Berrettini potreboval na prekvapivý triumf len 49 minút.
dvojhra - 2. kolo:
Matteo Berrettini (Tal.) - Daniil Medvedev (Rus.-7) 6:0, 6:0
Zizou Bergs (Belg.) - Andrej Rubľov (Rus.-13) 6:4, 6:1
