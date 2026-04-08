Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026
sekcia Šport

Berrettini zdolal v Monte Carle Medvedeva 6:0, 6:0 za 49 minút

.
Na snímke Matteo Berrettini. Foto: TASR/AP

Ďalej neprešiel ani trinásty nasadený Rus Andrej Rubľov, ktorý nestačil na Belgičana Zizoua Bergsa a podľahol mu hladko 4:6, 1:6.

Autor TASR
Monte Carlo 8. apríla (TASR) - Taliansky tenista Matteo Berrettini postúpil do osemfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle. Držiteľ voľnej karty si hladko poradil so siedmym nasadeným Daniilom Medvedevom z Ruska, ktorému uštedril zahanbujúcu prehru 0:6, 0:6.

Medvedev v úvodnom geme nepremenil dva brejkbaly a potom sa rozsypal, urobil 30 nevynútených chýb a päť dvojchýb. Jeho frustrácia vyvrcholila v druhom sete, keď štyrikrát udrel raketou o zem. Bývalý líder svetového rebríčka prehral 0:6, 0:6 prvýkrát v kariére. Berrettini potreboval na prekvapivý triumf len 49 minút.

Ďalej neprešiel ani trinásty nasadený Rus Andrej Rubľov, ktorý nestačil na Belgičana Zizoua Bergsa a podľahol mu hladko 4:6, 1:6.

dvojhra - 2. kolo:

Matteo Berrettini (Tal.) - Daniil Medvedev (Rus.-7) 6:0, 6:0
Zizou Bergs (Belg.) - Andrej Rubľov (Rus.-13) 6:4, 6:1
.

