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Berthet po páde odstúpil z TdF, stajňa Groupama prišla o vrchára

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťosemročný vrchár mal približne v polovici 19,6 km dlhej etapy kolíziu s tímovým kolegom Guillaumom Martinom-Guyonnetom a pre otras mozgu nenastúpil na nedeľňajšiu druhú etapu.

Autor TASR
Barcelona 5. júla (TASR) - Francúzsky cyklista Clement Berthet z tímu Groupama-FDJ United odstúpil z Tour de France po páde v úvodnej tímovej časovke. Dvadsaťosemročný vrchár mal približne v polovici 19,6 km dlhej etapy kolíziu s tímovým kolegom Guillaumom Martinom-Guyonnetom a pre otras mozgu nenastúpil na nedeľňajšiu druhú etapu.

Napriek komplikáciám obsadil tím v úvodnej etape ôsme miesto. „Bola to veľká rana. V tej chvíli som si ani neuvedomil, že spadli. Výsledok je vzhľadom na okolnosti dobrý, ale pád Clementa a Guillauma je pre nás obrovským sklamaním,“ uviedol športový riaditeľ stajne Anthony Bouillod pre francúzske médiá. Groupama neskôr potvrdila, že Berthet nebude môcť pokračovať v pretekoch a ako prvý jazdec z tohtoročnej Tour odstúpil.
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