Berube je nový tréner Toronta, podpísal štvorročný kontrakt

Toronto 18. mája (TASR) - Craig Berube je nový tréner hokejistov Toronta Maple Leafs. Podľa zámorských médií podpísal s kanadským klubom NHL štvorročný kontrakt. Vo funkcii vystriedal Sheldona Keefea, ktorý pred týždňom skončil na striedačke "javorových listov" po piatich sezónach.



Päťdesiatosemročný Berube pôsobil naposledy v St. Louis Blues, kde predčasne skončil v decembri minulého roka. S Bluesmanmi získal v roku 2019 Stanleyho pohár. Na konte má spolu 543 zápasov v NHL v úlohe hlavného trénera Philadelphie Flyers a Blues s bilanciou 281-190-72. V 58 dueloch play off priviedol svoje tímy k 27 výhram.



Toronto vypadlo v tomto roku v 1. kole play off s Bostonom Bruins a od roku 2004 sa dostalo ďalej ako do úvodného kola vyraďovačky iba raz (2023). Tradičný klub čaká na triumf v bojoch o Stanleyho pohár už od roku 1967.