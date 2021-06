Besedin má natrhnuté väzy v kolene, nezahrá si tri až šesť mesiacov

Rím 30. júna (TASR) - Pre ukrajinského futbalového reprezentanta Artema Besedina sa európsky šampionát predčasne skončil. Po faule Marcusa Danielsona v utorkovom osemfinálovom zápase so Švédskom (2:1 pp) má poškodené väzy v ľavom kolene a čaká ho dlhšia pauza. Tamojší zväz informoval, že vyšetrenia preukázali natrhnutý skrížený a postranný väz. Dĺžku absencie odhadli na tri až šesť mesiacov.



"Presnejšiu diagnózu budeme môcť určiť až po vyšetrení magnetickou rezonanciou. Je však jasné, že zranenie takéhoto charakteru si vyžiada dlhšiu liečbu a Artemovi neumožní hrať v blízkej budúcnosti," znie v stanovisku ukrajinského tímu, z ktorého v stredu citovala agentúra dpa.



Dvadsaťpäťročný Besedin pred štartom predĺženia vystriedal útočníka Romana Jaremčuka, no už po siedmich minútach extra času lekári ukrajinskej reprezentácie gestami naznačovali, že bude nutná ďalšia zmena. Švédsky stopér Danielson síce v snahe o odkop zahral ako prvé loptu, následne však jeho kopačka trafila Besedinovu ľavú stojnú nohu do kolena. Tá sa pritom úplne prehla. Rozhodca Daniele Orsato najprv udelil Danielsonovi žltú kartu, ale potom celú situáciu preskúmal VAR, po ktorého intervencii vytiahol taliansky arbiter pre švédskeho obrancu červenú kartu a poslal ho predčasne pod sprchy. Ukrajinci početnú prevahu zužitkovali, v nadstavenom čase predĺženia rozhodol o ich postupe striedajúci Artem Dovbyk.



V boji o semifinále si Ukrajinci zahrajú v sobotu 3. júla o 21.00 SELČ v Ríme s Anglickom. To už s nimi nebude Besedin, ktorý po osemfinálovom stretnutí putoval do Kyjeva na vyšetrenia. "Dúfame, že kolenné väzy sú neporušené. Ale bol to veľmi tvrdý zákrok. Všetci Artema podporujeme, je s nami. Chalani budú hrať proti Anglicku aj za Besedina," uviedol po utorkovom zápase tréner Ukrajiny Andrij Ševčenko.