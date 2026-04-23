Besiktas Istanbul porazili Cosea Bourg-en-Bresse 60:72 v prvom finále
Víťazom dvojzápasu bude družstvo s lepším skóre.
Autor TASR
Istanbul 22. apríla (TASR) - Basketbalisti Cosea JL Bourg-en-Bresse uspeli v prvom finálovom zápase o víťaza Európskeho pohára (Eurocup) v sezóne 2025/2026, keď vyhrali na palubovke Besiktas GAIN Istanbul 72:60. Odveta je na programe v utorok 28. apríla o 19.30 h v Bourges. Víťazom dvojzápasu bude družstvo s lepším skóre.
Európsky pohár 2025/2026 - 1. zápas finále:
Besiktas GAIN Istanbul - Cosea JL Bourg-en-Bresse 60:72 (26:35)
najviac bodov: Brown 14, Žižič 13, Mathews 9 - Mokoka 14, Moulare 13, Mitchell 11
Besiktas GAIN Istanbul - Cosea JL Bourg-en-Bresse 60:72 (26:35)
najviac bodov: Brown 14, Žižič 13, Mathews 9 - Mokoka 14, Moulare 13, Mitchell 11