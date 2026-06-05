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Besiktas začal rokovania s talianskym trénerom Vincenzom Italianom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Ten predtým trénval Bolognu.

Autor TASR
Istanbul 5. júna (TASR) - Turecký futbalový klub Besiktas Istanbul začal rokovania s talianskym trénerom Vincenzom Italianom, ktorý predtým trénval Bolognu. Besiktas o tom informoval vo vyhlásení.

To zverejnil na svojom webe. „Besiktas oznamuje, že začíname rokovania s Vincenzom Italianom o jeho vymenovaní za hlavného trénera prvého tímu.“

Štyridsaťosemročný kormidelník vyhral v sezóne 2024/25 s Bolognou Taliansky pohár. O jeho služby mal údajne záujem aj Neapol. Predtým pôsobil vo Fiorentine, Spezii a Trapani.
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