Beskorovajnyj zamieril z Dunajskej Stredy na hosťovanie do Astany

Dunajská Streda 27. januára (TASR) - Ukrajinský futbalista Danylo Beskorovajnyj si nebude v jarnej časti Fortuna ligy obliekať dres FC DAC 1904 Dunajská Streda. Dvadsaťdvaročný stopér odišiel do FK Astana.



Beskorovajnyj bude v Kazachstane hosťovať, zmluvu s klubom zo Žitného ostrova má do konca roka 2023. Astana získala aj opciu na prestup. "Najdôležitejšie pre hráča v tomto štádiu kariéry je pravidelne hrávať a keďže v tejto chvíli máme na rovnakú pozíciu troch hráčov, museli sme hľadať nejaké riešenie. Astana prišla s ponukou, ktorá by mu mohla priniesť viac odohraných minút a pomôcť mu tak v ďalšom rozvoji," vyhlásil pre klubovú stránku športový riaditeľ DAC Jan Van Daele.