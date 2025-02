Betis či Banja Luka sa prebojovali do osemfinále Konferenčnej ligy

play off o osemfinále Konferenčnej ligy - odvety:



Betis Sevilla - KAA Gent 0:1 (0:0)



Gól: 87. Brown, ČK: 84. Vitor Roque (Betis)



/prvý zápas: 3:0, do osemfinále postúpil Betis/







Olimpija Ľubľana - Borac Banja Luka 0:0



/prvý zápas: 0:1, postúpil Borac/







FC Pafos - Omonia Nikózia 2:1 (1:0)



Góly: 28. Bruno, 46. Dragomir - 60. Jovetič



/prvý zápas: 1:1, postúpil Pafos/







1. FC Heidenheim - FC Kodaň 1:3 pp (0:1, 1:2)



Góly: 74. Scienza - 37. Chiakha, 53. Diks (z 11 m), 114. Huescas



/prvý zápas: 2:1, postúpil FC Kodaň/



Bratislava 20. februára (TASR) - Futbalisti FC Kodaň postúpili do osemfinále Konferenčnej ligy. V play off vyradili nemecký Heidenheim, hoci v prvom zápase pred týždňom prehrali doma 1:2. Vo štvrtkovom odvetnom súboji triumfoval dánsky klub na pôde súpera 3:1 po predĺžení.Betisu Sevilla stačila na postup aj domáca prehra 0:1 s Gentom, v prvom stretnutí totiž španielsky zástupca zvíťazil v Belgicku jasne 3:0. O jediný gól zápasu sa v 87. minúte postaral Archie Brown. Z konfrontácie dvoch cyperských klubov vyšiel víťazne Pafos, ktorý zdolal Omoniu Nikózia 2:1 a po remíze 1:1 v prvom dueli sa tešil z postupu. Do osemfinále sa prebojoval aj Borac Banja Luka z Bosny a Hercegoviny, ktorý po domácej výhre 1:0 uhral v odvete na pôde Olimpije Ľubľana postupovú bezgólovú remízu. Zápas sprevádzali nepokoje na tribúnach, nadstavovalo sa až 19 minút.Žreb osemfinále je na programe v piatok o 14.00 h vo švajčiarskom Nyone.