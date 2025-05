Betis je premiérovo vo finále v pohárovej Európe, čaká ho Chelsea

odvetné zápasy semifinále Konferenčnej ligy:



ACF Fiorentina - Betis Sevilla 2:2 pp (2:1, 2:1)



Góly: 34. a 42. Gosens - 30. Antony, 97. Ezzalzouli. Rozhodca: Nyberg (Švéd.)



/prvý zápas: 1:2, Betis Sevilla postúpil/







FC Chelsea - Djurgarden IF 1:0 (1:0)



Góly: 38. Dewsbury-Hall. Rozhodca: Pinheiro (Portug.)



/prvý zápas: 4:1, Chelsea postúpila/

Bratislava 8. mája (TASR) - Futbalisti FC Chelsea a Betisu Sevilla si 28. mája v meste Vroclav zmerajú sily vo finále Konferenčnej ligy. Anglický tím sa do záverečného súboja o trofej prebojoval cez Djurgarden IF, keď najskôr uspel na pôde švédskeho tímu 4:1 a v semifinálovej odvete vyhral 1:0. Betis si zahrá finále v pohárovej Európe prvýkrát v histórii. Španielske mužstvo po domácom triumfe nad Fiorentinou 2:1 remizovalo v odvete v Taliansku 2:2 po predĺžení.Chelsea mohla inkasovať už v druhej minúte po veľkej chybe v defenzíve. Hosťujúci Tokmac Nguen sa dostal do gólovej šance, ale zakončenie mu nevyšlo podľa predstáv. Po polhodine zahrozili aj domáci vďaka Tyriqueovi Georgeovi, Rinne však jeho krížnu strelu vyrazil. O osem minút neskôr už Kiernan Dewsbury-Hall trafil presne k pravej žrdi. Domáci s celkovo štvorgólovým náskokom kráčali k postupu. Djurgarden mohol v 71. minúte odvety vyrovnať, Danielovu Stenssonovu strelu však Filip Jörgensen vyrazil na roh. Víťaz ligovej fázy vyhral jedenásty zápas v súťaži. Djurgaardenu sa nepodarilo dosiahnuť svoje premiérové finále na európskej scéne.Prvá polhodina vo Florencii priniesla opatrný futbal bez výraznejších šancí. Hneď po nej však brazílsky krídelník Antony trafil z priameho kopu presne k ľavej žrdi a priblížil Betis bližšie k finále. Domáci okamžite odpovedali, keď po rohovom kope Robin Gosens vyrovnal hlavou. V 41. minúte mohol Johnny Cardoso opäť poslať do vedenia španielsky tím, no trafil brvno. Pred prestávkou tak udrela Fiorentina a vyzeralo to takmer rovnako ako pri prvom góle. Domáci zahrávali roh z druhej strany a tiesnený Gosens znova hlavičkou prekonal Vieitesa. Domáci mohli v 86. minúte rozhodnúť, ale po centri Rolanda Mandragoru loptu netrafil Albert Gudmundsson. V závere riadneho hracieho času mohli udrieť aj hostia, Antonyho strelu David de Gea len vyrazil, Abde Ezzalzouli však neuspel z dorážky. Už v siedmej minúte predĺženia predviedol Betis vydarenú akciu, Antony našiel Ezzalzouliho, ktorý nasmeroval svoj tím do finále.