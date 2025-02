Betis mieri za postupom v Konferenčnej lige, Panathinaikos musí zabrať

odvetné zápasy play off o osemfinále Konferenčnej ligy:



18.45 Betis Sevilla - KAA Gent /prvý zápas: 3:0/



18.45 1. FC Heidenheim - FC Kodaň /prvý zápas: 2:1/



18.45 Olimpija Ľubľana - Borac Banja Luka /prvý zápas: 0:1/



18.45 FC Pafos - Omonia Nikózia /prvý zápas: 1:1/



21.00 APOEL Nikózia - NK Celje /prvý zápas: 2:2/



21.00 Jagiellonia Bialystok - TSC Bačka Topola /prvý zápas: 3:1/



21.00 Panathinaikos Atény - Vikingur Reykjavík /prvý zápas: 1:2/



21.00 Shamrock Rovers - FK Molde /prvý zápas: 1:0/



Bratislava 19. februára (TASR) - Najbližšie k postupu majú po prvých zápasoch play off o osemfinále Konferenčnej ligy futbalisti Betisu Sevilla. Španieli si pripísali hladký triumf 3:0 v úvodnom stretnutí na pôde belgického KAA Gent, doma budú chcieť vo štvrtkovom zápase potvrdiť postup.Neľahkú pozíciu bude mať v odvete FC Kodaň, dánsky majster doma podľahol Heidenheimu 1:2. Nemecký zástupca dokázal otočiť nepriaznivý stav z 0:1, o víťazstve účastníka Bundesligy rozhodol v 85. minúte Tim Siersleben. "," povedal pre klubový web tréner nemeckého tímu Frank Schmidt.Španiel Jesus Imaz sa dvoma presnými zásahmi podpísal pod triumf Jagiellonie Bialystok na trávniku srbského tímu TSC Bačka Topola 3:1. V drese poľského majstra už neštartoval slovenský obranca Peter Kováčik, ktorý v zime zamieril z hosťovania do talianskeho Coma a do konca sezóny bude pôsobiť v Podbrezovej. "," uviedol Španiel pre klubový web.Hráči NK Celje remizovali v prvom zápase s obhajcom cyperského titulu APOEL Nikózia 2:2. Oba góly úradujúceho slovinského majstra strelil litovský útočník Armandas Kučys.V derby medzi cyperskými tímami Nikóziou a Pafosom sa prvý duel skončil remízou 1:1, všetko je teda otvorené. Grécky Panathinaikos prehral pred týždňom na pôde Vikinguru Reykjavík 1:2, doma chce potvrdiť úlohu favorita. Írsky Shamrock Rovers zdolal v prvom zápase nórsky FK Molde 1:0 a Olimpija Ľubľana bude rovnako bojovať o postup po prehre 0:1 s Borac Banja Luka.