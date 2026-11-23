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Betis s cieľom opäť zvíťaziť, Pellegrini: Je to v našich rukách
Betis sa do hlavnej fázy LM prebojoval rovnako ako Slovan len druhýkrát v klubovej histórii.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Futbalisti Realu Betis budú mať v utorok na ihrisku Slovana Bratislava možnosť výrazne sa priblížiť k postupu do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Podľa trénera Manuela Pellegriniho je všetko v rukách jeho hráčov. Skúsený kouč venoval niekoľko slov aj bývalému zverencovi a súčasnému trénerovi Slovana Yayovi Touremu, o ktorom už vraj počas hráčskej kariéry vedel, že jeho kroky budú smerovať aj na lavičku.
Betis sa do hlavnej fázy LM prebojoval rovnako ako Slovan len druhýkrát v klubovej histórii. Premiéru zažil v sezóne 2005/2006, pričom dve výhry zo skupinovej (v súčasnosti už ligovej) fázy dokázal vylepšiť už za tri zápasy. Proti Lille a Portu otočil španielsky tím vývoj a vyhral 3:2, Feyenoord doma zdolal 1:0. V poslednom zápase LM pred reprezentačnou pauzou podľahol Borussii Dortmund 1:2. V tabuľke mu aktuálne patrí 11. miesto zaručujúce postup do šestnásťfinále, v domácej súťaži je lepšie len trio gigantov Barcelona, Real Madrid a Atletico.
Pod Pellegrinim, ktorý pôsobí v zeleno-bielej časti Sevilly od júla 2020, sa z talentovaného, no nestabilného mužstva stal jeden z najspoľahlivejších účastníkov európskych súťaží v rámci La Ligy. Do niektorého z európskych pohárov sa mu podarilo Betis dostať zatiaľ v každej sezóne. Po viacerých ročníkoch v Európskej lige a účasti vo finále Konferenčnej ligy (2024/2025) prišiel ďalší posun dopredu v podobe Ligy majstrov.
V uplynulých dvoch sezónach s novým formátom LM stačilo na účasť minimálne v šestnásťfinále deväť, respektíve jedenásť bodov. Triumfom na Tehelnom poli by sa Betis dostal na hranicu 12 bodov. „Bude veľmi dôležité, aby sme si pripísali tri body. Je to v našich rukách, nepozeráme sa na súpera a na to ako hral doteraz. Prípadný postup by pre klub predstavoval ďalší dôležitý míľnik. Neočakávam uspokojenie s výsledkami a podcenenie súpera. Len preto, že Slovan prehral doterajšie štyri zápasy, neznamená to automaticky, že musí prehrať aj ten ďalší,“ vyjadril sa Pellegrini na pondelkovej tlačovej konferencii.
Skúsený 73-ročný tréner dostal aj otázky na Toureho, ktorý pod ním pôsobil ako hráč v Manchestri City medzi rokmi 2013 až 2016. „Na Yayu mám len dobré spomienky a môžem ho len pochváliť. Vyhrali sme spolu titul a dvakrát Ligový pohár. Pri práci s hráčmi si dokážete všimnúť, že niektorí majú predpoklady aj na trénerskú kariéru. Yaya bol jedným z nich, najmä vďaka jeho štýlu hry a spôsobe rozmýšľania o futbale. Je na začiatku tejto kariéry a pôsobí v dôležitom klube. Samozrejme, zažíva náročné obdobie, keďže prehrali v LM zatiaľ všetky zápasy. Nemôžem mu síce pre zajtrajšok zaželať veľa šťastia, ale som si istý, že bude v budúcnosti veľmi dobrý tréner,“ povedal Pellegrini na adresu svojho bývalého zverenca.
Novinárom odpovedal na otázky aj 23-ročný Uruguajčan Facundo Bernal. Defenzívy stredopoliar prišiel do Španielska v júli, predtým pôsobil v Južnej Amerike. Príležitosť v základe dostal v LM proti Lille a proti Dortmundu. V domácej súťaži si odpykával trojzápasový trest po červenej karte z duelu s Barcelonou. „Som rád, že som späť a že môžem hrať v Lige majstrov. Nebude to jednoduché. Jednoznačne ideme za víťazstvom a berieme to vážne. Chceme splniť náš cieľ,“ vyhlásil Bernal a odmietol reči o povinnom víťazstve. „Vieme, že Slovan zatiaľ nemá ani bod, ale stále je to náročný súper, inak by nebol v najnáročnejšej súťaži na svete,“ zdôraznil uruguajský reprezentant.
Pellegrini ocenil aj silu a šírku kádra, ktorý má k dispozícii. Zároveň potvrdil, že všetci hráči, ktorí vycestovali do hlavného mesta Slovenska, sú pripravení zasiahnuť. Týka sa to aj krídelníka Antonyho, strelca jediného gólu „Heliopolitanos“ z mestského derby proti FC Sevilla. Betis v sobotu na ihrisku rivala remizoval 1:1, keď inkasoval v úplnom závere po chybe brankára Alvara Vallesa. „Myslím si, že sa ukazuje sila nášho tímu. Dokážeme podávať vyrovnané výkony vo všetkých súťažiach a šírka kádra mi umožňuje rotovať. Ešte uvidíme, ako presne to postavíme,“ opísal situáciu v kádri Pellegrini.
Betis sa do hlavnej fázy LM prebojoval rovnako ako Slovan len druhýkrát v klubovej histórii. Premiéru zažil v sezóne 2005/2006, pričom dve výhry zo skupinovej (v súčasnosti už ligovej) fázy dokázal vylepšiť už za tri zápasy. Proti Lille a Portu otočil španielsky tím vývoj a vyhral 3:2, Feyenoord doma zdolal 1:0. V poslednom zápase LM pred reprezentačnou pauzou podľahol Borussii Dortmund 1:2. V tabuľke mu aktuálne patrí 11. miesto zaručujúce postup do šestnásťfinále, v domácej súťaži je lepšie len trio gigantov Barcelona, Real Madrid a Atletico.
Pod Pellegrinim, ktorý pôsobí v zeleno-bielej časti Sevilly od júla 2020, sa z talentovaného, no nestabilného mužstva stal jeden z najspoľahlivejších účastníkov európskych súťaží v rámci La Ligy. Do niektorého z európskych pohárov sa mu podarilo Betis dostať zatiaľ v každej sezóne. Po viacerých ročníkoch v Európskej lige a účasti vo finále Konferenčnej ligy (2024/2025) prišiel ďalší posun dopredu v podobe Ligy majstrov.
V uplynulých dvoch sezónach s novým formátom LM stačilo na účasť minimálne v šestnásťfinále deväť, respektíve jedenásť bodov. Triumfom na Tehelnom poli by sa Betis dostal na hranicu 12 bodov. „Bude veľmi dôležité, aby sme si pripísali tri body. Je to v našich rukách, nepozeráme sa na súpera a na to ako hral doteraz. Prípadný postup by pre klub predstavoval ďalší dôležitý míľnik. Neočakávam uspokojenie s výsledkami a podcenenie súpera. Len preto, že Slovan prehral doterajšie štyri zápasy, neznamená to automaticky, že musí prehrať aj ten ďalší,“ vyjadril sa Pellegrini na pondelkovej tlačovej konferencii.
Skúsený 73-ročný tréner dostal aj otázky na Toureho, ktorý pod ním pôsobil ako hráč v Manchestri City medzi rokmi 2013 až 2016. „Na Yayu mám len dobré spomienky a môžem ho len pochváliť. Vyhrali sme spolu titul a dvakrát Ligový pohár. Pri práci s hráčmi si dokážete všimnúť, že niektorí majú predpoklady aj na trénerskú kariéru. Yaya bol jedným z nich, najmä vďaka jeho štýlu hry a spôsobe rozmýšľania o futbale. Je na začiatku tejto kariéry a pôsobí v dôležitom klube. Samozrejme, zažíva náročné obdobie, keďže prehrali v LM zatiaľ všetky zápasy. Nemôžem mu síce pre zajtrajšok zaželať veľa šťastia, ale som si istý, že bude v budúcnosti veľmi dobrý tréner,“ povedal Pellegrini na adresu svojho bývalého zverenca.
Novinárom odpovedal na otázky aj 23-ročný Uruguajčan Facundo Bernal. Defenzívy stredopoliar prišiel do Španielska v júli, predtým pôsobil v Južnej Amerike. Príležitosť v základe dostal v LM proti Lille a proti Dortmundu. V domácej súťaži si odpykával trojzápasový trest po červenej karte z duelu s Barcelonou. „Som rád, že som späť a že môžem hrať v Lige majstrov. Nebude to jednoduché. Jednoznačne ideme za víťazstvom a berieme to vážne. Chceme splniť náš cieľ,“ vyhlásil Bernal a odmietol reči o povinnom víťazstve. „Vieme, že Slovan zatiaľ nemá ani bod, ale stále je to náročný súper, inak by nebol v najnáročnejšej súťaži na svete,“ zdôraznil uruguajský reprezentant.
Pellegrini ocenil aj silu a šírku kádra, ktorý má k dispozícii. Zároveň potvrdil, že všetci hráči, ktorí vycestovali do hlavného mesta Slovenska, sú pripravení zasiahnuť. Týka sa to aj krídelníka Antonyho, strelca jediného gólu „Heliopolitanos“ z mestského derby proti FC Sevilla. Betis v sobotu na ihrisku rivala remizoval 1:1, keď inkasoval v úplnom závere po chybe brankára Alvara Vallesa. „Myslím si, že sa ukazuje sila nášho tímu. Dokážeme podávať vyrovnané výkony vo všetkých súťažiach a šírka kádra mi umožňuje rotovať. Ešte uvidíme, ako presne to postavíme,“ opísal situáciu v kádri Pellegrini.